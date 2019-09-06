Шоколадку продавцам, а игрушки домой: женщина вернула в магазин просроченные киндер-сюрпризы

Жительница Магнитогорска с ребенком устроила рейд в продуктовом магазине.

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В Магнитогорске женщина устроила рейд по в магазине. Она скупила все просроченные киндер-сюрпризы, распаковала и вернула на кассу обертки и шоколад, а игрушки забрала. Все действия она сняла на видео.

Днем женщина с ребенком и включенной камерой пришла в магазин в поселке Нежный. По всей видимости, целью скупить просроченные киндер-сюрпризы она задалась заранее. Испорченный товар пролежал почти 3 месяца. Сладости она распаковала, чтобы продавцы не вернули их на полку, а игрушки забрала ребенку. За просрочку женщина попросила вернуть деньги.

Корреспондент сайта «Первый областной» решил выяснить, правомерно ли поступила жительница Магнитогорска в этой ситуации. По закону просить деньги за просрочку можно, а вот забирать игрушки — нет.

В случае покупки просроченного товара покупатель может:

потребовать замены на товар этой же марки

потребовать замены на такой же товар другой марки, с перерасчетом цены

потребовать возврат суммы, которая была заплачена за товар.

Эти нормы прописаны в законе о Защите прав потребителей. Как происходила «контрольная закупка» предприимчивой мамочки, можно посмотреть здесь.