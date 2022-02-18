Школы Магнитогорска с 21 февраля вернутся к обычному режиму работы

Уровень заболеваемости в городе пошел на спад

Школы, секции и кружки Магнитогорска с понедельника возвращаются к обычному режиму работы. Такое решение сегодня, 18 февраля, приняли на оперативном штабе в администрации города.



«На сегодняшний день уровень заболеваемости пошел на спад. Поэтому было принято решение о возобновлении традиционной формы обучения и уже с понедельника ученики и учителя смогут вернуться в школы», — рассказали в пресс-службе мэрии Магнитогорска.

Напомним, дистант в городе вводили для снижения уровня заболеваемости, разобщения ученических и педагогических коллективов школ и учреждений дополнительного образования.

В Челябинской области в пять раз сократилось количество классов, закрытых на карантин. Число таких школ тоже гораздо меньше.

За минувшие сутки в регионе коронавирусом заболели 4034 человека, среди заболевших 282 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 250 441 случай заражения.