В Челябинской области в пять раз сократилось количество классов, закрытых на карантин

Закрытых школ тоже гораздо меньше

На Южном Урале существенно сократилось число классов и школ, закрытых на карантин по ОРВИ. Об этом в среду, 16 февраля, сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

«Сегодня 279 отдельных классов и 18 школ находятся на карантине по ОРВИ», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, еще неделю назад число отправленных на дистант классов превышало тысячу. Так, в прошлую среду, 9 февраля, из-за сложной эпидситуации на карантине сидели 1570 классов и 41 школа.

По причине ОРВИ сейчас также находятся на карантине одна группа и три сельских детсада в Нязепетровском, Брединском и Нагайбакском районах.