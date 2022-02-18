За минувшие сутки в Челябинской области провели более 23 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 4034 положительных результата, среди заболевших 282 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 250 тысяч 441 случай заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.
Накануне из больниц выписаны 4396 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 194 тысячи 973 южноуральца. На лечении остаются 47 тысяч 389 человек.
Также Минздрав Челябинской области сообщает о 19 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерло 8017 южноуральцев.
Главный терапевт регионального министерства здравоохранения Анна Мищенко рассказала, в каких случаях лучше воздержаться от вызова врача на дом и самостоятельно дойти до поликлиники. Как получить дистанционный больничный в Челябинской области, читайте в инструкции.
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