Списки первоклассников в Челябинской области станут известны к середине лета

Из-за льготников поступить в школу рядом с домом теперь сложнее, чем раньше

Приемная кампания в первые классы идет больше месяца. Однако в школы Челябинска до сих пор не зачислили ни одного первоклассника. В прошлом году это делали оперативно — спустя несколько дней после подачи документов. Почему этой весной директора не торопятся издавать приказы о зачислении и хватит ли в школах области мест на всех, читайте в материале ИА «Первое областное».

По оценкам чиновников, грядущей осенью в школы Челябинской области должны прийти 47 тысяч 200 учеников. Вакантных мест создано на 600 больше. Это значит, что в целом дефицита мест в школах не будет — учиться 1 сентября начнут все. Но не все попадут в школу, в которую хочется.

Прежде всего это связано с тем, что в России расширили список льготников, которые имеют преимущественное право при зачислении в школу. Раньше им пользовались дети военных и сотрудников МВД, а теперь — все дети, чьи старшие братья и сестры уже учатся в конкретной школе.

«Школы обязаны принимать младших сестер и братьев, даже если они не живут на территории, закрепленной за школой. Причем сначала зачисляются льготники, а потом дети, подающие заявление в школу по месту жительства. И только после них, во вторую волну зачисления, школа имеет право принимать заявления от детей, не относящихся к ней по прописке», — говорит начальник отдела анализа и мониторинга Министерства образования и науки Челябинской области Есения Кулагина.

Например в Челябинске, согласно данным статистики, около 30 процентов школьников учатся в школе не по прописке. А это значит, поток их младших сестер и братьев составляет реальную конкуренцию детям, которые собираются поступать в школы, расположенные рядом с домом.

«В отдельных школах не хватит мест для всех детей, проживающих на закрепленной территории. Если это случится с вашим ребенков, обращайтесь в местные органы образования. Мы подберем для вас другую школу, по возможности в шаговой доступности», — замечает Есения Кулагина.

Сегодня школы Челябинской области получили примерно 61 процент заявлений от планируемого приема. Ситуация по братьям-сестрам ясна не везде. И из-за этого директора не торопятся объявлять вторую волну приема детей, идущих в школу не по прописке. Первые приказы о зачислении появятся только в первой декаде июля.

«Это еще одно нововведение, утвержденное для всей России. Начиная с 2021 года школы не имеют права зачислять детей раньше июля. Прием заявлений первой волны завершится 30 июня. После этого в школе будут формировать списки детей с учетом льгот. И через несколько дней директора издадут первые приказы о зачислении», — говорит Есения Кулагина.

Чиновник лишний раз подчеркнула, что школам запрещено проводить вступительные испытания для первоклашек. Профильное разделение на классы начинается в средних классах. Программа начальной школы везде идентичная, и при поступлении в первый класс ребенок не обязательно должен уметь читать и считать. В связи с этим родители не должны переоценивать важность подготовительных курсов: основная задача «подготовишек» — адаптировать ребенка к школе, чтобы он понимал, в каком режиме и в каком окружении будет учиться.

Если ребенок опережает по своим знаниям сверстников, его можно отдать в «эффективные классы». Программу начальной школы в таких проходят не за четыре, а за три года. «Э»-классы уже работают в челябинских школах № 68 и 121. В этом году их планируют также открыть в 15-школе, в лицеях № 35 и 95 Челябинска. Полный список учебных заведений с «Э»-классами опубликуют в начале июня на сайте городского комитета по делам образования.

Как записать ребенка в школу, читайте в отдельном материале.

