Школьный директор из Челябинской области признан одним из лучших управленцев России

Андрей Мищенко возглавляет начальную школу в деревне Казанцево Сосновского района

Директор Славинской начальной школы Андрей Мищенко вошел в число финалистов всероссийского конкурса «Проектный руководитель — 2022», сообщает пресс-служба Минобра Челябинской области.

За звание лучших состязались сильнейшие руководители со всей страны. Участники представляли разные сферы: ИТ и телеком, госуправление, ТЭК, медицину, металлургию, образование и другие. Андрей Мищенко получил награду в специальной номинации «За подготовку проектной смены».

«В моей номинации „Руководитель проектов“ из 636 участников финалистами стали 8 профессионалов. Счастлив, что показал Челябинскую область достойно, мой опыт проектной деятельности в школе заслужил высокую оценку жюри. Очень доволен, что получил самую желанную награду конкурса — сертификат на обучение и сертификацию IPMA. Это позволит мне сделать школу лучше и даст те знания, которые я смогу передать своим коллегам и ученикам»,

— говорит директор Славинской школы Андрей Мищенко.

«Проектный руководитель» — единственный в России конкурс профессионалов в области управления проектами.

Напомним, начальная школа в микрорайоне Славино деревни Казанцево (Сосновский район) открыла двери в ноябре 2020 года.