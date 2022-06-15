Бизнесменам из Челябинской области расскажут о вариантах выхода на рынок Ирана

Мероприятие состоится 20 июня

Центр поддержки экспорта (АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области») организует для предпринимателей Челябинской области вебинар «Особенности выхода на рынок и ведения бизнеса в Иране». Мероприятие состоится 20 июня, сообщает пресс-служба центра.

Челябинская область тесно сотрудничает с Ираном и имеет развивающиеся партнерские связи. Правительство республики со своей стороны заинтересовано в появлении на рынке новой продукции, новых современных технологий. Для изучения перспектив работы на иранском рынке южноуральским предприятиям необходимо знать о существующих правовых аспектах ведения экспортной деятельности на территории Ирана. Для этого Агентство международного сотрудничества организует мастер-класс, посвященный особенностям сотрудничества бизнеса с Ираном.

«Для Челябинской области рынок Ирана новый. Республика остро нуждается в создании совместных предприятий с российскими производственниками, в экспортных товарах и услугах. Вебинар поможет выйти на рынок Ирана правильно, без потерь и издержек, минимизируя риски», — комментирует директор АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Валерий Денисенко.

На вебинаре бизнесменам расскажут об особенностях таможенного контроля при ввозе продукции на территорию Ирана. Предприниматели узнают о процессе сертификации товара, работе с валютными операциями и об особенностях платежей. Представителей компаний познакомят с логистическими маршрутами поставки продукции в республику и дадут основные рекомендации по экспорту продукции.

В роли спикера на мероприятии выступит руководитель проекта по международному развитию АО «РЭЦ» Наджибулло Гаффорзода Джаббори.

Зарегистрироваться на вебинар необходимо до 17 июня включительно.