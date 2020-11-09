Начальная школа в Славино открыла свои двери для учащихся

Состоялось торжественное открытие.

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В деревне Казанцево, микрорайон Славино, открылась начальная школа. Это современное здание со всем необходимым инвентарем и высокоскоростным интернетом.

Для детей подготовили восемь универсальных учебных кабинетов, а также три специализированных (кабинет труда, музыки и компьютерный класс). Кроме того, в здании новой школы предусмотрены спортзал, библиотека, медкабинет, столовая и пищеблок. Учреждение оборудовано пандусом, лифтом для маломобильных групп, а также помещениями для детей с ограниченными возможностями. Сейчас в школе занимаются 230 учащихся в одну смену. Большинство из них — жители микрорайона Славино.

«Обучать детей будут учителя, имеющие высшую и первую категорию. Всего в штате 12 педагогов. Большая часть — жители микрорайона. По желанию родителей в школе готовы открыть кружки дополнительного образования. В школе также оборудованы игровые комнаты со спальными местами. В будущем мы сможем организовать здесь группы продленного дня по всем правилам СанПин», — прокомментировал директор МОУ «Славинская начальная общеобразовательная школа» Андрей Мищенко.

Теперь, по словам министра образования и науки региона Александра Кузнецова, планируется строительство здания для учеников среднего и старшего звена.