Школьников Челябинской области научили отличать буллинг от ссор

На Дне психологического здоровья в детском лагере побывала первый вице-губернатор Ирина Гехт

Школьников Челябинской области, отдыхающих в загородном лагере «Черемушки» на озере Сугомак, научили отличать буллинг от обычной ссоры. Мастер-классы для ребят от 7 до 16 лет сегодня, 18 июля, организовали в рамках Дня психологического здоровья, почетным гостем которого стала первый заместитель губернатора Ирина Гехт. Тему выбрали неслучайно — в рамках работы лагеря в пилотном режиме запустили проект для детей и молодежи регионального правительства «Почта доверия».

«Черемушки» — один из 65 открытых в этом году загородных лагерей в Челябинской области. Здесь проходят тренировочные сборы воспитанников ведущих спортшкол региона и отдыхают простые ребята, объединенные в так называемые «пионерские» отряды. Для последних организовывают тематические смены. Текущая посвящена здоровому образу жизни. Дети учатся считать калории, правильно питаться и рассуждают в психологическом комфорте.

«В целом сезон посвящен работе с буллингом. Каждый вожатый в состоянии оценить ситуацию и знает, как профилактировать травлю. Сегодня в рамках Дня психологического здоровья запланированы мастер-классы по профилактике таких ситуаций. В программе — форум-театр, где разыгрывают сценки по теме, и дети могут их тут же обсудить и изменить, антибуллинговый квест, помогающий отличить травлю от ссоры, и комикс-студия», — рассказала исполняющая обязанности начальника молодежного оздоровительно-культурного комплекса «Черемушки» Христина Чумак.





Как проходят мастер-классы, оценила Ирина Гехт. Первый вице-губернатор Челябинской области отметила, что такой курс тренингов будет полезен для отдыхающих здесь школьников и это положительно повлияет на психологическую обстановку в их классах.

«Дети будут понимать суть конфликтов, находить возможности их закрытия и модерации. Именно этому в целом посвящена смена. Кроме того, здесь запущена „Почта доверия“ — проект, который мы сейчас запускаем в нескольких лагерях в пилотном варианте. Это возможность ребенку задать вопрос, на который он стесняется получить ответ от знакомых, близких, родителей. Достаточно оставить в ящичке записку или перейти по QR-коду, направив электронный вопрос, и получить ответ от профессиональных психологов. С сентября такая почта появится во всех образовательных организациях Челябинской области», — говорит Ирина Гехт.

В России аналогов подобного проекта на сегодняшний день нет. Он позволит детям и подросткам получать квалифицированную психологическую помощь беспрепятственно и конфиденциально. Как показывает первая неделя его работы — потребность в «Почте доверия» есть.





«Уже поступило больше 20 вопросов. Видно — пишут не из интереса. Дети спрашивают то, что действительно волнует: „У меня нет друзей. Что с этим делать?“, „Меня троллит математичка“. Нам, взрослым, кажется, что это можно решить очень быстро, а дети не понимают, как это сделать, им нужна помощь. Мы готовы ее оказывать всем обратившимся. В настоящее время перед нами стоит задача обучить кураторов в каждой территории Челябинской области. Требуется 50 психологов на работу „Почты доверия“, чтобы ответы дети могли получать хотя бы в течение двух дней», — отметила директор областного центра диагностики и консультирования, педагог-психолог Ольга Кондакова.

Необходимость такого вида помощи среди подростков отмечают и сами подростки. Так, 15-летний Степан говорит, что проблема буллинга наиболее актуальна для школы. Он сам неоднократно был свидетелем похожих на травлю явлений, основное отличие которых от обычных ссор — в их систематичности.





«„Почта доверия“ в этом смысле очень нужна. Конечно, есть телефон доверия, но часто озвучить проблему сложнее, чем написать. Там слышат твой голос, и это давит морально. Письменный же вариант почты дает возможность всем детям сообщить о проблеме и получить помощь», — добавил Степан.

Неконтролируемая травля может приводить к негативным последствиям. Так, в детском лагере «Уральские зори», расположенном в Башкирии, подростки избили девочку из Челябинской области и сняли этот процесс на видео. Позже заявление в полицию Магнитогорска написали родители второй жертвы буллинга.

Напомним, разработкой регионального проекта «Почта доверия» анонимной психологической помощи для детей, родителей и учителей занимается поставщик уникального интерактивного развивающего оборудования из Челябинска — ООО «Стендап Инновации» («Инновации детям») — совместно с Фондом социальных, культурных и образовательных инициатив и при поддержке заместителя председателя комитета по просвещению Госдумы РФ Яны Лантратовой.