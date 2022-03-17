В школах Южного Урала с 1 сентября появится «Почта доверия». Разработкой проекта анонимной психологической помощи для детей, родителей и учителей займется поставщик уникального интерактивного развивающего оборудования из Челябинска — ООО «Стендап Инновации» («Инновации детям») — совместно с Фондом социальных, культурных и образовательных инициатив. В тестовом режиме в текущем учебном году проект запустят в 18 образовательных учреждениях региона.
«Министерство просвещения России предложило создать единый номер для онлайн-консультаций детей, но эта инициатива на федеральном уровне пока не реализована. Поэтому платформа, которая появится в Челябинской области, и проект „Почта доверия“, который поддержала Ирина Текслер (основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив. — Прим. ред.), станет уникальным для России. Это особенно важно сейчас, когда дети задают очень много вопросов, когда повышена тревожность в обществе», — отметила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.
С помощью «Почты доверия» в Челябинской области хотят создать безопасные, конфиденциальные условия для обращения школьников за квалифицированной помощью, если они столкнулись с нарушением прав, хотят заявить о волнующей проблеме или улучшить учебно-воспитательный процесс в школе.
Разработчиков выбрали не случайно. Компания «Инновации детям», основанная выпускниками ЮУрГУ в 2012 году, поставляет уникальное оборудование в образовательные учреждения Челябинской области. Интерактивными песочницами челябинской компании оснащены 350 детских садов Южного Урала, а уникальные зеркальные логопедические экраны можно использовать в том числе для реабилитации взрослых после инсультов.
Теперь челябинская компания разработает платформу и QR-код, с помощью которого дети смогут попасть на портал и получить ответы на свои вопросы. Аналогичный «ключ» разместят и на реальном «ящике», в который можно опустить анонимную записку с просьбой о помощи. Ответ также появится на портале. При необходимости общий разбор проблемной темы на занятиях в классах или актовых залах проведет школьный психолог.
«Этот проект — одна из ступеней в создании большой психологической службы, над созданием которой работает Ирина Гехт, региональные министерства здравоохранения и образования. „Почта доверия“ станет площадкой коммуникации и ответов на актуальные для детей вопросы. 18 школ региона в четвертой четверти пройдут пилотное тестирование: дети и взрослые смогут обращаться на эту платформу. Думаю, за лето проект охватит всю Челябинскую область, и мы надеемся, что полностью запустим его в сентябре», — поделилась общественный деятель, основатель Фонда социальных, культурных и образовательных инициатив Ирина Текслер.
В одной из школ Чебаркуля подобная почта уже работает и пользуется популярностью.
«Психологи разрабатывают алгоритм по обработке анонимных запросов. Нужно определить срок, в течение которого ребенок получит ответ. Все ответы будут появляться в общей ленте», — уточнила Ирина Текслер.
Компания «Инновации детям», по словам ее директора Дмитрия Андреева, займется IТ-разработкой проекта. Отвечать на вопросы детей будут специалисты Минобра Челябинской области. Сделать продукт эффективным помогут психологи в школах.
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