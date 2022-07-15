В полицию Магнитогорска поступило еще одно заявление о буллинге в детском лагере «Уральские зори», где подростки избили сверстницу и сняли этот процесс на видео. Информацию об этом ИА «Первое областное» подтвердили в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.
«Мой ребенок тоже был в этом отряде. Дети боялись подходить к воспитателю и рассказывать про буллинг. В итоге забрала ребенка на три дня раньше, потому что дочь выселили дети из комнаты и она ночевала в коридоре на диване. Призываю, кто еще пострадал, обратиться в полицию. Мы уже написали заявление», — говорится в анонимном сообщении в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».
По словам автора поста, в «Уральские зори» семья отправляет дочь уже шесть лет, но с такой ситуацией столкнулись впервые.
В редакцию ИА «Первое областное» также поступили тревожные сообщения от других родителей. Многодетная семья челябинки Натальи получила путевку бесплатно. Отправили старшую дочь. Девочка отдыхала вдали от родных впервые.
«На второй неделе отдыха начала говорить, что девочки в комнате смеются над ней, издеваются. Потом выяснили, что одна из них кидала в дочь тапкой и даже дала пощечину. Дети, конечно, склонны к преувеличению, не знаю, что там было на самом деле. Но я лишний раз подумаю, стоит ли отправлять ребенка в такой лагерь в следующий раз», — говорит Наталья.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области корреспонденту ИА «Первое областное» подтвердили, что уже второе заявление зарегистрировано в Орджоникидзевском районном отделе полиции Магнитогорска. Первое ранее поступило от родителей девочки, ставшей жертвой избиения подростков в лагере, попавшего на опубликованное в Сети видео.
На записи видно, как подростки таскают одну из девочек за волосы, наносят ей удары руками и ногами, а потом, повалив на пол, бьют о дужку кровати. Автор поста пояснил, что видеороликом с ним поделился его ребенок, который отдыхал в «Уральских зорях» в первую смену.
Оказалось, что событие произошло в июне 2022 года. Полиция установила участников издевательства по опубликованным кадрам. С несовершеннолетними и их родителями проведена профилактическая работа.
После появления ролика в Сети проверку организовала и прокуратура Орджоникидзевского района Магнитогорска.
Детский оздоровительно-образовательный центр «Уральские зори» является ведомственным учреждением ПАО «ММК». Лагерь юридически относится к Челябинской области, но находится в Башкирии. Поэтому проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности по части 1 статьи 238 УК РФ, проводят республиканские следственные органы СКР. Ее ход под личный контроль взял председатель СКР Александр Бастрыкин.
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