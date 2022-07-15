Родители второй жертвы буллинга в лагере Челябинской области написали заявление в полицию

Школьница тоже отдыхала в «Уральских зорях», где подростки избили девочку

«Мой ребенок тоже был в этом отряде. Дети боялись подходить к воспитателю и рассказывать про буллинг. В итоге забрала ребенка на три дня раньше, потому что дочь выселили дети из комнаты и она ночевала в коридоре на диване. Призываю, кто еще пострадал, обратиться в полицию. Мы уже написали заявление»,

— говорится в анонимном сообщении в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

«На второй неделе отдыха начала говорить, что девочки в комнате смеются над ней, издеваются. Потом выяснили, что одна из них кидала в дочь тапкой и даже дала пощечину. Дети, конечно, склонны к преувеличению, не знаю, что там было на самом деле. Но я лишний раз подумаю, стоит ли отправлять ребенка в такой лагерь в следующий раз»,

— говорит Наталья.