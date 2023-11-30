Школьники и студенты Челябинской области получили круглогодичную льготу на проезд в электричках

Решение об этом приняло Заксобрание региона

На Южном Урале школьники и студенты смогут круглогодично ездить на электричках за полцены. Такую льготу по предложению губернатора области Алексея Текслера утвердили сегодня, 30 ноября, депутаты Законодательного собрания Челябинской области.

Льготный проезд в электричках существовал и до этого, но не действовал летом, в сезон отпусков, — с 15 июня по 1 сентября школьники и студенты не имели скидок. Теперь же льгота будет предоставляться независимо от того, какая дата на календаре. 50-процентная скидка на покупку билета в пригородные поезда стала постоянной.

Льгота распространяется на всех школьников старше семи лет и на студентов ссузов и вузов очного отделения.

Все дети младше семи лет сегодня ездят на электричках бесплатно.