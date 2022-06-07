По оценке авторов законопроекта, именно дети 5—7 лет оставались наиболее незащищенной категорией. В отличие от детей до 5 лет и старше 7 лет, они должны были оплачивать проезд в электричке в полном объеме. Хотя в отдельных регионах России для них вводили специальные льготы.
Когда детей 5—7 лет начнут пускать в электрички бесплатно, в пресс-службе «Свердловской пригородной компании», которая обслуживает электрички в Челябинской области, пояснить затруднились.
«Никаких документов на этот счет мы пока не получали», — сказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь компании Алена Изместьева.
Сейчас в Челябинской области действуют такие правила:
— дети до 5 лет могут ехать в электричке бесплатно, но на коленях у взрослого, не занимая отдельное место;
— дети с 5 до 7 лет должны оплачивать полную стоимость билета;
— дети старше 7 лет получают скидку в размере 50% от стоимости билета с 1 сентября по 15 июня, в летний период они обязаны покупать билет за полную цену.Кстати, во время летних каникул 2022 года цена билетов на поезд для школьников от 10 до 17 лет на поезда дальнего следования будет снижена вдвое.