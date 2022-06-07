В России детям от 5 до 7 лет разрешили ездить в электричках бесплатно

Такой закон приняли депутаты Госдумы

Во вторник, 7 июня, Госдума РФ приняла во втором и третьем чтении закон о бесплатном проезде детей от 5 до 7 лет в электричках, сообщает РИА Новости.

По оценке авторов законопроекта, именно дети 5—7 лет оставались наиболее незащищенной категорией. В отличие от детей до 5 лет и старше 7 лет, они должны были оплачивать проезд в электричке в полном объеме. Хотя в отдельных регионах России для них вводили специальные льготы.

Когда детей 5—7 лет начнут пускать в электрички бесплатно, в пресс-службе «Свердловской пригородной компании», которая обслуживает электрички в Челябинской области, пояснить затруднились.

«Никаких документов на этот счет мы пока не получали», — сказала ИА «Первое областное» пресс-секретарь компании Алена Изместьева.

Сейчас в Челябинской области действуют такие правила:

— дети до 5 лет могут ехать в электричке бесплатно, но на коленях у взрослого, не занимая отдельное место;

— дети с 5 до 7 лет должны оплачивать полную стоимость билета;

— дети старше 7 лет получают скидку в размере 50% от стоимости билета с 1 сентября по 15 июня, в летний период они обязаны покупать билет за полную цену.