В майские праздники запустят дополнительные поезда из Челябинска в Екатеринбург

Изменения в графике движения пригородных поездов являются временными

В предстоящие дни изменится график движения некоторых пригородных поездов на Свердловской и Южно-Уральской железной дороге. Изменения связаны с майскими праздниками, сообщили в пресс-службе Свердловской пригородной компании.



Пригородный поезд «Орлан», курсирующий между Челябинском и Екатеринбургом, совершит дополнительные рейсы 2, 7, 8 и 9 мая.

Из столицы Урала в областной центр электричка № 7028 отправится в 11:10. Время отправления обратного рейса № 7007 — в 13:38.

«Ласточка» 8 и 9 мая совершит три рейса из Челябинска в Магнитогорск. Дополнительный назначили на 12:35. Обратно дополнительный пригородный поезд поедет в 11:30.

Кроме того, поезд № 6004 из Полетаево-1 в Челябинск (отправление в 7:41) не будет курсировать 9 и 10 мая.