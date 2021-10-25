Власти Челябинской области окажут финансовую помощь двум десяткам семей погорельцев, которые пострадали от лесных пожаров. Селянам выделят деньги на покупку компьютеров для детей школьного возраста, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.
«Принято решение дополнительно поддержать семьи с детьми школьного возраста, чье имущество было утрачено в результате пожара в Джабыке и Запасном. Каждая семья получит по 50 тысяч рублей на покупку компьютеров, ноутбуков и другой оргтехники», — отметил губернатор Алексей Текслер.
Также семьям будет выплачено по 1,5 тысячи рублей на каждого ребенка школьного возраста.
Спокойную жизнь небольшого поселка разрушил пожар, бушевавший с 8 по 10 июля. Из 329 домов в Джабыке в это время сгорело 63, уцелело 266. В сентябре в поселке Джабык Карталинского района сдали дома для погорельцев.
В начале октября в Джабык-Карагайском бору началась массовая высадка саженцев сосны. Всего после пожара в Карталинском районе будет высажено около 850 тысяч хвойных.