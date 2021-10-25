Школьникам из сел Запасное и Джабык помогут купить компьютеры для учебы

Постановление об оказании материальной помощи подписал губернатор Алексей Текслер

Власти Челябинской области окажут финансовую помощь двум десяткам семей погорельцев, которые пострадали от лесных пожаров. Селянам выделят деньги на покупку компьютеров для детей школьного возраста, сообщает пресс-служба Минсоца Челябинской области.

«Принято решение дополнительно поддержать семьи с детьми школьного возраста, чье имущество было утрачено в результате пожара в Джабыке и Запасном. Каждая семья получит по 50 тысяч рублей на покупку компьютеров, ноутбуков и другой оргтехники», — отметил губернатор Алексей Текслер.

Также семьям будет выплачено по 1,5 тысячи рублей на каждого ребенка школьного возраста.



Спокойную жизнь небольшого поселка разрушил пожар, бушевавший с 8 по 10 июля. Из 329 домов в Джабыке в это время сгорело 63, уцелело 266. В сентябре в поселке Джабык Карталинского района сдали дома для погорельцев.

В начале октября в Джабык-Карагайском бору началась массовая высадка саженцев сосны. Всего после пожара в Карталинском районе будет высажено около 850 тысяч хвойных.