Школьникам из Белгородской области организовали экскурсию по Челябинску

Ребятам показали Сад Пушкина, Сад Победы и метеорит

У школьников, которые приехали отдыхать и учиться на Южный Урал по приглашению губернатора Челябинской области Алексея Текслера, началась интереснейшая экскурсионная программа. Накануне ребята побывали на обзорной экскурсии по Челябинску и заглянули в Государственный исторический музей Южного Урала, сообщает корреспондент Первого областного информагентства.

День начался с обзорной экскурсии по городу: ребята проехали по центральным улицам Челябинска, прогулялись по Горсаду имени Пушкина и по военной выставке в Саду Победы, а после этого посетили главный музей региона.

И сами ребята, и их педагоги говорят, что приятно удивлены. Они представляли Челябинск большим серым городом, в котором много заводов. На деле же увидели чистый и зеленеющий мегаполис, где стоят красивые здания.

«Город большой и чистый. Много интересных зданий. Особенно впечатлила Кировка, где стоят старинные особняки. Порадовало, что все они ухоженные. Я и не думала, что в Челябинске так интересно», — говорит воспитатель Светлана Александрова.

Сами ребята больше всего оценили экспозицию краеведческого музея, где представлены чучела разных животных. Школьники с интересом слушали рассказ про историю края. Самым интересным экспонатом дети назвали Челябинский метеорит.

«Его же знают во всем мире!» — заметил один из школьников Саша.

В музее школьники посмотрели ролик про то, как падал метеорит. И заметили: страшно не было — в Белгороде страшнее.

Напомним, Белгород и Белгородская область практически каждый день подвергаются атаке украинских дронов, при этом гибнут дети и взрослые. Школьников из приграничного региона привезли на Южный Урал, чтобы они закончили учебный год в спокойной обстановке.

Ранее Челябинская область уже принимала большие группы из подшефных городов Волновахи и Ясиноватой.

