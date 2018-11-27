/ Школьника из Челябинска «забыли» в финском кафе во время тура по Европе

Мальчику пришлось самому искать дорогу до порта.

Для школьника из Челябинска путешествие по Европе завершилось кошмаром. Мальчика, по его словам, забыл в кафе наставник туристической группы. Когда в Хельсинки все проголодались и отправились за перекусом в ближайшую точку фастфуда, челябинец Илья Спицын оказался в стороне от компании. Мальчику нездоровилось, он присел отдохнуть. Звать за собой Илью, говорит школьник, наставник не стал: собрал остальных детей и повел их на паром.

Проходит минут 5 или 10, я осознаю, что никто не подходит. Это было такое минутное изумление: «Так, где все? Неужели все отдельно от меня сели». Я подошел к кассам — никого не было. Я прошёлся по залу — там никого не было. Это секундный шок, меня просто пробило. И прям мурашки по коже пробежали. — поделился с сайтом «Первый областной» Илья Спицын.

Парень, по его признанию, сначала терпеливо ждал наставников, потом понял, что может просто застрять в Хельсинки, если самостоятельно не доберется до отплывающего парома. В итоге свою туристическую группу он нагнал, однако наставник не только не обрадовался благополучному возвращению Ильи Спицына, но и отругал школьника.

В турфирме, представителем которой и был наставник, пояснили ситуацию просто: школьника никто не оставлял в кафе, он сам убежал от группы.

Он хотел остаться. Все высказывал претензии маме, говорил, что у него не очень хорошие с ней отношения. Многие дети, которые были в Европе, говорили: «Мы здесь останемся, мы тут будем жить». Поэтому мы запаниковали. Мы посмотрели, что его нет. Дети у нас сидели кушали, мы тут же собрали всю группу. Они доели, и мы пошли на паром. — рассказала сайту «Первый областной» руководитель туристической группы Елена Великая.

Вернувшийся в Челябинск Илья Спицын рассказал обо всем маме. У школьника оказался не только стресс из-за произошедшего, но и отравление. Родители считают, что это связано с плохой организацией питания. Полноценных приемов пищи было мало, в основном все проходило «на бегу», в ресторанах фастфуда. По закону, таким планом руководствоваться представители турфирмы не могли. Школьников должны были водить только в проверенные, заранее выбранные места, три раза в день.

Кто прав в этой истории, разберется прокуратура. Семья Спицыных уже наняла юриста, чтобы подать соответствующее заявление в надзорный орган.