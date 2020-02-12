Юный челябинец попал на слепые прослушивания седьмого сезона «Голос. Дети»

Выступление на шоу прошло успешно.

Послушать 00:00

Талантливый челябинец Богдан Хайруллин прошел слепые прослушивания на шоу «Голос. Дети». В Челябинске мальчик занимается в вокальной образцовой студии эстрадного вокала «Тутти», его художественный руководитель Елена Карабешкина.

О своем успехе у наставников юный певец рассказал корреспондентам медиахолдинга ОТВ.

«Мне очень повезло! Когда я закончил петь, у меня потекли слезы из глаз, я очень обрадовался этому событию. Я не могу сказать, кого я выбрал, смотрите эфиры, но могу сказать, что это мужчина и он очень крутой», — делится эмоциями Богдан Хайруллин.

Старт проекта «Голос. Дети» уже в этом месяце, на днях в эфир должна выйти первая часть слепых прослушиваний.