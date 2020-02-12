Послушать
00:00
Талантливый челябинец Богдан Хайруллин прошел слепые прослушивания на шоу «Голос. Дети». В Челябинске мальчик занимается в вокальной образцовой студии эстрадного вокала «Тутти», его художественный руководитель Елена Карабешкина.
О своем успехе у наставников юный певец рассказал корреспондентам медиахолдинга ОТВ.
«Мне очень повезло! Когда я закончил петь, у меня потекли слезы из глаз, я очень обрадовался этому событию. Я не могу сказать, кого я выбрал, смотрите эфиры, но могу сказать, что это мужчина и он очень крутой», — делится эмоциями Богдан Хайруллин.
Старт проекта «Голос. Дети» уже в этом месяце, на днях в эфир должна выйти первая часть слепых прослушиваний.