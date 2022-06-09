В Челябинской области выделили более 15 миллионов рублей на ремонт шести фельдшерско-акушерских пунктов районной больницы села Октябрьского. Как сообщили сегодня, 9 июня, в пресс-службе регионального Минздрава, учреждения расположены в селе Большеникольском, деревнях Сысоево, Ваганово, Сосновенькое и Александровка, а также в поселке Свободном.
«Всего на территории Октябрьского района в настоящее время располагается 29 ФАПов, и многие из них были построены более 30—40 лет назад. Очень приятно, что благодаря реализации национальных проектов и у сельских жителей появляется возможность получения медицинских услуг в современных и комфортных условиях», — рассказала главный врач районной больницы села Октябрьского Ольга Анцупова.
По программе модернизации первичного звена здравоохранения Челябинской области в порядок приведут и районную больницу села Еткуль. До 2024 года запланированы капитальные ремонты в лечебном корпусе учреждения, врачебных амбулаториях села Еманжелинка и Коелга, фельдшерско-акушерских пунктах поселка Новобатурино, сел Писклово и Лебедевка.
Помощь специалистов в обновленных медучреждениях также будут получать жители Арагаяшского района. До 2024 года запланирован ремонт детского отделения районной больницы села Аргаяш, а также ФАПа в поселке Худайбердинском.
«Во всех медицинских объектах будет произведена замена системы электроснабжения и отопления, смонтированы системы водоснабжения и канализации, проведена замена оконных и дверных блоков, проведены работы по внутренней отделке. В большинстве ФАПов заменят кровлю, смонтируют ограждения территории и пандусы на входе», — уточнили в региональном Минздраве.
На сегодняшний день контракты на ремонт объектов заключены. Строительно-монтажные работы начнутся в ближайшее время.
Что еще сделают в регионе в 2022 году для развития здравоохранения, читайте в материале ИА «Первое областное».
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