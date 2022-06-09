Шесть ФАПов отремонтируют за 15 миллионов рублей в Челябинской области

Учреждения приведут в порядок по программе модернизации первичного звена

«Всего на территории Октябрьского района в настоящее время располагается 29 ФАПов, и многие из них были построены более 30—40 лет назад. Очень приятно, что благодаря реализации национальных проектов и у сельских жителей появляется возможность получения медицинских услуг в современных и комфортных условиях»,

— рассказала главный врач районной больницы села Октябрьского Ольга Анцупова.

«Во всех медицинских объектах будет произведена замена системы электроснабжения и отопления, смонтированы системы водоснабжения и канализации, проведена замена оконных и дверных блоков, проведены работы по внутренней отделке. В большинстве ФАПов заменят кровлю, смонтируют ограждения территории и пандусы на входе»,

— уточнили в региональном Минздраве.