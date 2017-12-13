/ Миасский школьник спас восемь замурованных на теплотрассе щенков

Сейчас дворнягам ищут «добрые руки».

Жители Миасса ищут новых хозяев для щенков, спасенных из заточения на теплотрассе. 8 собак оказались разлучены с матерью кирпичной кладкой. Мальчик услышал, как замурованные щенки просят о помощи, и не смог пройти мимо.



Мы с другом шли на стадион и увидели, как старшие ребята размуровывали теплотрассу, потом они ушли. Мы с другом начали это делать. Проломили кирпичную стену камнем, потом вытащили ее. Там были щенки, собака — рядом. Мы не доставали щенков, только открыли им путь. Теперь дружим с ними. — рассказал сайту «Первый областной» маленький житель Миасса Кирилл Дмитриенко.



Сейчас часть спасенных животных уже удалось пристроить, часть продолжает искать любящих хозяев. По словам волонтеров, собаки вырастут средними по размеру, крупными, похожими на овчарку. Предпочтительно забрать их в частный дом. Тем, кто хочет стать хозяином активного щенка, нужно обращаться по телефону +7(3513) 25-00-55.

