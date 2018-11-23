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/ Борис Дубровский направил деньги из бюджета на теплоснабжение Саткинского района

Борис Дубровский направил деньги из бюджета на теплоснабжение Саткинского района

34 миллиона рублей было выделено на реконструкцию тепловых сетей старой части города.
сегодня в 13:56
  |  Общество

Саткинский район получил дотацию свыше 34 миллионов рублей из областного бюджета. Глава региона Борис Дубровский согласовал выделение денег на реконструкцию системы теплоснабжения.

Мы ставим перед собой задачу развивать инфраструктуру в территориях. Уход от неэффективных котельных и модернизация тепловых сетей — это одна из приоритетных задач в деятельности регионального правительства. Реконструкция сетей и ввод новых котельных позволит сэкономить муниципальным образованиям выпадающие средства из местного бюджета. — отметил Борис Дубровский.

В 2019 году на новый источник отопления планируется перевести 50 многоквартирных, 68 частных жилых домов, а также три школы, два детских сада, два медучреждения и еще три объекта социальной сферы.

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