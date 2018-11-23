/ Об аварии на теплотрассе предупреждают жителей центра Миасса

Сейчас там меняют трубы.

Жители центра Миасса остались без горячей воды из-за аварии на теплотрассе. ЧП произошло на Предзаводской площади. Рабочие уже начали замену труб, чтобы в кратчайшие сроки все наладить и вернуть воду в дома горожан. Для этого, предупреждают власти, придется перекрыть дорогу на сутки.

Уважаемые жители Миасса! В связи с проведением аварийных работ движение на площади Предзаводская в центральной части Миасса будет перекрыто с 8:30 часов 23.11.2018 года до 8 часов 24.11.2018 года. — сообщили в администрации Миасса.

Отметим, жители города утверждают: на Предзаводской площади постоянно происходят аварии. Однако, по их же мнению, в заморозки предугадать, как поведут себя трубы, нельзя.