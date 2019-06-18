/ Таблоиды рассказали о новом «романе» Ирины Шейк

Папарацци запечатлели южноуральскую модель во Флоренции.

Модель и уроженку Челябинской области Ирину Шейк заметили гуляющей за руку с другой звездой модных показов Стеллой Маквелл, которая является бывшей возлюбленной актрисы Кристен Стюарт. Подруги прошлись по Флоренции, где состоялся показ в честь 90-летия бутика «LuisaViaRoma». Именно там их, держащихся за руки, запечатлели папарацци.

На подиум вместе с Шейк вышли десятки именитых моделей, в числе которых оказалась и бывшая возлюбленная Кристен Стюарт Стелла Маквелл. Вместе с ней Ирина отправилась на прогулку по городу, где их и застали папарацци. Максвелл для выхода в свет предпочла полупрозрачное боди с джинсами и кедами, а Шейк надела облегающее платье по колено и ботинки на шнуровке. Модели непринужденно беседовали, смеялись и держались за руки. — пишет портал «Попкорнnews».

Таблоиды тут же припомнили слухи о нетрадиционной ориентации Ирины Шейк, которая, по сообщениям некоторых СМИ, недавно рассталась с актером Брэдли Купером. Совместная фотография стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета, которые также выдвинули теории о романе Ирины Шейк и Стеллы Маквелл. Некоторые, однако, подчеркнули, что это могла быть не более чем дружеская прогулка, так как обе звезды подиумов являются давними подругами.