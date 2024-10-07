Северное сияние увидели жители Челябинской области утром 7 октября

Оно наблюдалось преимущественно в средних широтах

Утром 7 октября жители Челябинской области в очередной раз могли наблюдать северное сияние. Как сообщили ученые в сообществе AstroAlert в соцсети «ВКонтакте», оно появилось после вспышки на солнце.

«На фото сияние будет выглядеть как красная стенка из столбиков, которые тянутся вверх. А если вы живете севернее 56‑й северной широты, под этими лучиками можно будет зафиксировать зеленую дугу — это основа сияния. Важно находиться не в ярком городе, где мощное освещение, а где-нибудь за городом, в относительно темных местах»,— уточнили ученые.





В Челябинской области сияние было не сильно ярким, но не заметить его было невозможно. Жители региона поделились несколькими фотографиями в социальных сетях.







Удивительной красоты сияние увидели жители Удмуртии. Посмотрите, какие фото удалось сделать местному жителю Андрею Ложкину.







В последний раз южноуральцы наблюдали северное сияние в августе. Причем дважды: в середине месяца и в самом конце. Тогда оно было действительно ярким.

Фото: Мария Менних, Алена Красман, Андрей Ложкин