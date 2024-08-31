Жители Челябинской области наблюдали северное сияние в ночь на 31 августа

И это несмотря на слабые возмущения геомагнитного поля

В небе над Челябинской областью минувшей ночью снова заметили северное сияние. Местные жители успели запечатлеть это явление и поделиться снимками в социальных сетях.

«Вчера опять сияло! Сделала пробный снимок из окна — решено! За две минуты, пока ехало такси, надела все теплое, взяла камеру и штатив и понеслась до берега Иртяша. И не пожалела»,— написала жительница Озерска Мария Менних на своей странице в соцсети «ВКонтакте» и поделилась фотографиями сияния.





Михаил Леус, ведущий специалист центра «Фобос», в своем телеграм-канале уточнил, что лето попрощалось полярными сияниями не только в Челябинской области, но в Архангельской, Новгородской, Московской и ряде других.

«Минувшая ночь на Земле прошла при слабых возмущениях геомагнитного поля. Индекс Кр, характеризующий уровень магнитосферы Земли, превышал отметку в четыре единицы, но до уровня слабой магнитной бури (пять единиц) так и не дотянулся. Но тем не менее, полярные сияния видели жители ряда регионов»,— написал он.

Сегодня возмущения магнитосферы Земли ослабеют. А значит, в ближайшее время сияний не предвидится.