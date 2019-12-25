Сергей Цикалюк о цифровизации отрасли и доверии населения к страхованию

Что поможет страховому рынку изменить общественное мнение, и появление каких технологий стоит ожидать клиентам?

Согласно исследованиям Банка России, страховым компаниям в нашей стране доверяет 26% населения. Данные Всероссийского союза страховщиков чуть оптимистичнее — 35%. В качестве сравнения: к банковскому сектору в нашей стране, по данным ЦБ, испытывают доверие 88% жителей. Что поможет страховому рынку изменить общественное мнение, и появление каких технологий стоит ожидать клиентам, рассказал председатель Совета директоров ВСК Сергей Цикалюк в интервью телеканалу РБК ТВ.

«За последние годы наш финансовый рынок в целом переживал достаточно серьезные потрясения, когда не только страховые компании, но и банки уходили с рынка. И, к сожалению, оставались люди, которые оказывались без страховой защиты, без вкладов в банках. Мы, например, тоже отмечаем: действительно, негатив идет иногда из-за одной компании, когда, скажем, ты являешься лидером на страховом рынке России, потом не выполняешь своих обязательств, уходишь с позором из страховой отрасли — это, конечно, отражается на всех. Кроме этого, к сожалению, позитивная информация о том, что страховые компании реально выплачивают, реально выполняют свои обязательства, недостаточно распространяется. Это также влияет на отношение потребителей», — подчеркнул Сергей Цикалюк.

По словам бизнесмена, страховым компаниям сегодня доверяют миллионы людей.

«Если посмотреть нашу историю, то по нашей базе данных прошло более 36 млн физических лиц. Около 6 млн активных клиентов с нами работают. И мы тоже смотрим по итогам девяти месяцев, какие результаты показывает рынок и наша компания, и где доверие отмечается. В первую очередь в добровольном медицинском страховании. Страховые компании вместе с медицинскими учреждениями организуют новые сервисы, которых не было ранее. И здесь опять же нет никакого указания сверху, здесь просто потребность наших клиентов, которые покупают эти продукты. Первое — это справедливая цена, а второе — те сервисы, которые мы предоставляем. Это личные кабинеты для HR-работников , это личные кабинеты для потребителей. Конечно, это движение вперед, и меня это не может не радовать, потому что это добровольное медицинское страхование — когда предприятия, когда граждане голосуют своим рублем, и это очень здорово. Также не могу не сказать: несмотря на то, что продажи новых автомобилей падают, по итогам девяти месяцев наш портфель по каско вырос на 7%. Все равно потребитель страхует автомобили, и страхование автомобилей не новых продолжается — значит, люди верят в страхование, они страховым компаниям доверяют»,— заключил Сергей Цикалюк.

Сергей Алексеевич также рассказал о цифровизации страхового рынка.

«Конечно, на сегодняшний день цифровые технологии уже достаточно серьезно пришли в нашу сферу, в наши сервисы. Здесь, несомненно, лидерами являются банки. Наверное, страховым компаниям многое предстоит сделать — и сегодня, и, наверное, в будущем. Страховые компании, в том числе наша, сталкиваются с тем, что та клиентская база, которая у нас имеется, должна быть более актуальной. Мы думаем, в чем мы на сегодняшний день можем быть успешны. Первое — в тех сервисах, которые мы делаем при продажах. Продажи — это интернет-магазин , это мобильное приложение и, конечно, сервисы при урегулировании. Мы уже готовы с первого квартала следующего года выплаты при оформлении документов осуществлять через одну минуту. Это опять же сервис, это опять наше преимущество. И, конечно, для нас важны и продажи, и те скоринги, которые мы будем внедрять и уже внедряем при страховании каско, при страховании ОСАГО и массовых видов. Это уже есть и будет очень активно развиваться», — комментирует председатель Совета директоров ВСК.

В заключении Сергей Алексеевич Цикалюк рассказал о стратегии компании и прогнозах по развитию отрасли.

«На рынке происходит перераспределение портфелей между страховыми компаниями. Если посмотреть по итогам девяти месяцев, то нам удалось обеспечить возврат на капитал около 30% — это для нас самый важный показатель. Мы остаемся прибыльной компанией, и это для нас самый важный критерий. Иногда спрашивают: „Какова ваша стратегия, чего вы хотите — вы как акционер и ваша команда?“. Мы хотим динамичного развития, но не ради сбора просто премий, а ради того, чтобы компания могла без вовлечения капитала акционеров капитализироваться, могла развиваться, строить все те сервисы, которые мы называем дистанционными, привлекать клиентов за счет новых продуктов — тех, которые на сегодняшний день рынок не предлагал. Конечно, сегодня задача, я думаю, всех страховых компаний, всего страхового сообщества, как и нашей, — разработка новых продуктов, новых сервисов и их вывод на рынок. Потому что те, кто будет здесь первым, кто будет не только всегда идти в ногу с рынком, но и опережать его, будут реальными лидерами. И именно над этим мы работаем, потому что рынок, к сожалению, не растет теми темпами, о которых мы мечтаем», — отмечает Сергей Алексеевич.

«Самое важное — чтобы эта жесткая конкуренция не подвела ни нас, ни наших коллег. Сегодня мы видим: на рынке страховых услуг просто сумасшедшие комиссии платят страховые компании каналам продаж. И, самое важное, не все четко рассчитывают риски, которыми должна управлять каждая компания. На мой взгляд, здесь и позиция акционеров, и позиция Центрального банка должна быть более жесткой, чем есть на сегодняшний день. Не за горами 2021 год, будут изменены подходы Центрального банка. Это новые требования к активам, это новые требования к учету дебиторской задолженности. И здесь, конечно, будет очень важной для страховых компаний их капитализация, то, как они на сегодняшний день выполняют бизнес-планы. Важно, наверное, еще обратить внимание на то, чтобы и Центральный банк смотрел: те компании, которые он санирует, куда идут огромные деньги на поддержку, — наверное, в первую очередь эти компании должны показывать пример и по возврату на капитал, и в прибыльности, и ни в коем случае не допускать тех решений, которые уже один раз привели к банкротству компании. Это, конечно, тоже обсуждаемая тема среди профессиональных страховщиков. Мы об этом говорим, мы это видим, и я думаю, что регулятор второй раз этого не допустит»,

— заключил Сергей Цикалюк.

По словам бизнесмена, будет продолжаться очень жесткая конкуренция.