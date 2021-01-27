Челябинец живет с необычной патологией — сердце «снаружи»

Что ему заявили врачи

В Челябинскую областную больницу поступил удивительный пацент. В последнее время он живет с ощущением сердца «снаружи». Как оказалось, это не просто субъективное впечатление, а настоящий диагноз.

49-летний мужчина пожаловался докторам на одышку и на странное биение сердца, которое заставляет вздуваться кожу.

«Кожа надувается, а по сторонам появляется боль», — рассказал пациент.

Мужчина предположил, что его сердце бьется прямо под кожей. Его догадку подтвердили специалисты ЧОКБ, диагностировавшие необычную патологию.

В пятницу, 29 января, пациенту предстоит серьезная операция. Целая бригада травматологов, кардиохирургов и реаниматологов должны вернуть сердцу привычное положение.

Напомним, что в Челябинске спасли женщину, поступившую в больницу со 100-процентным поражением легких на 27-й неделе беременности. За жизнь матери и малыша врачи боролись целый месяц.