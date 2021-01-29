Пассажиропоток челябинского аэропорта сократился на треть

Это связано с ограничениями из-за коронавируса

Международный аэропорт Челябинск (Баландино) имени И. В. Курчатова подвел итоги работы за 2020 год. Пассажиропоток аэропорта составил более 1 млн 165 тысяч пассажиров. Это на 32,5% меньше, чем в 2019 году, когда аэропорт обслужил 1 725 731 пассажира, сообщает пресс-служба авиапредприятия.

На внутрироссийских воздушных линиях было обслужено 1,1 млн пассажиров, что составило 98% от общего показателя по году. Услугами авиакомпаний на международных направлениях воспользовались более 26 тыс. человек (2%). Авиасообщение с другими странами было прекращено в конце марта 2020 года, по решению Министерства транспорта РФ, в связи с пандемией COVID-19. Количество самолетовылетов в международном аэропорту Челябинск за отчетный период составило 6138 операций, что на 19% меньше, чем в прошлом году (7537 операций). Объем обработанных грузов и почты составил 3 452 тонны, что на 7% меньше показателя 2019 года (3723 тонны).

В минувшем году пассажирские рейсы из Челябинска осуществлялись по 28 направлениям, из которых 23 — регулярные. В 2020 году аэропорт Челябинск сотрудничал с 16 авиаперевозчиками. Несмотря на кризис в транспортной сфере, в 2020 году из Челябинска были открыты новые направления авиасообщения: в Калининград, Ханты-Мансийск, Волгоград, Омск и Нижний Новгород. Среди направлений наибольшей популярностью у пассажиров пользовались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Анапа, Ростов-на-Дону, Краснодар, Минеральные Воды, Новосибирск, Казань, Самара и Сургут.