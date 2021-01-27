Беременную женщину со 100-процентным поражением легких от коронавируса спасли в Челябинске

Ее малыш появился на свет в ковидном роддоме

Челябинские медики спасли беременную женщину со 100-процентным поражением легких. В Областную больницу № 2 из Магнитогорска ее доставила бригада центра медицины катастроф на вертолете. Состояние нашей землячки, у которой развилась ковидная пневмония, было очень тяжелым. Прогнозы матери и ребенку доктора не давали.

За жизнь женщины, которая находилась на 27-й неделе беременности, и малыша врачи боролись целый месяц. Благодаря работе анестезиологов-реаниматологов, акушеров-гинекологов ребенок родился на свет. Мама Светлана назвала мальчика Женей.

«За каждого пациента мы переживаем как за родного, но это был особый случай. Прогнозы были не самые хорошие, ситуация критической. Весь месяц наши сотрудники выхаживали Светлану и Женю. Главное, что сейчас кризис позади, их жизни ничто не угрожает. А в отделении малыша мы называем „Наше Чудо“», — прокомментировала ситуацию заместитель главврача по акушерству и гинекологии ОКБ № 2 Екатерина Воропаева.

Сейчас Светлана и Женя все еще находятся в медицинском учреждении. Младенец в стабильном состоянии, однако он все еще под круглосуточным наблюдением врачей в реанимационном отделении.

Светлана не оставляет сына и продолжает благодарить докторов за спасение.

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