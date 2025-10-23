Семьям погибших и пострадавших при взрыве в Копейске окажут помощь

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер

Власти Челябинской области помогут семьям погибших и пострадавших после взрыва на предприятии в Копейске. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Алексей Текслер.

На данный момент число погибших возросло до семи человек, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. Также известно о пяти пострадавших — все в тяжелом состоянии.

Сегодня ночью жители Копейска и Челябинска услышали сильный грохот — это произошел взрыв на одном из копейских предприятий. Позже в очаге возгорания произошел еще один взрыв, собран оперштаб, губернатор Алексей Текслер будет публиковать всю информацию по итогам его работы. На месте работают оперативные службы, в том числе средства МЧС России по повышенному номеру сложности пожара, специалисты центра медицины катастрофы.

В настоящий момент версия прилета БПЛА не подтверждается.