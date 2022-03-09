В России вводится новая мера поддержки семей с детьми от 8 до 16 лет — это выплата для семей с невысоким доходом. Накануне, 8 марта, выплату новых пособий анонсировал президент России Владимир Путин.
«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их», — сказал Путин.
О появлении новых выплат для семей с детьми Владимир Путин говорил еще в декабре 2021 года во время традиционной большой пресс-конференции для журналистов. В нынешней экономической ситуации эта мера поддержки выглядит особенно своевременной и поможет российским семьям с невысоким доходом сохранить свое благополучие.
Уже известно, что новая мера поддержки начнет работать с 1 апреля. Первые выплаты семьи получат в мае. Размер пособия пока не озвучен. Но сами матери говорят, что любая выплата не будет лишней.
«Дети растут, меняются. А это значит, что им постоянно нужна новая одежда, обувь, игрушки, учебники, книжки... Конечно, мы будем рады любой поддержке», — говорит мама двоих детей из Челябинска Юлия Самохвалова.
Также пока неясно, какое ведомство будет распределять деньги — ПФР или Министерство социальной защиты. Не назван размер дохода, который позволит семьям претендовать на новую выплату. Об этом будет объявлено позже.
«Введение новых выплат — это своевременное и правильное решение, особенно в этот непростой период, когда многие желают нам зла. Я думаю, что уже в ближайшее время будут определены параметры новых выплат, а сами выплаты — быстро доведены до населения», — говорит председатель комитета по социальной политике Заксобрания Челябинской области Сергей Буяков.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
Ранее глава государства заявлял, что в России будет выстроена единая система поддержки детей — от беременности будущей мамы до достижения ребенком 18 лет.
Будущим мамам, находящимся в непростой финансовой ситуации, уже оказывают поддержку.
При рождении малыша семье выдается сертификат на маткапитал. На первого малыша его размер составляет 524,5 тыс. рублей. За второго ребенка семья получит 693,1 тыс. рублей.
Россияне получают пособия на детей от 0 до 1,5 года, от 1,5 до 3 лет и от 3 до 7 лет.
Также оказывают поддержку неполным семьям с детьми от 8 до 16 лет, где только один родитель.
Федеральных пособий на детей от 8 до 18 лет до сих пор не было.
ПОМОЩЬ НА УРОВНЕ РЕГИОНА
Семьи, живущие на Южном Урале, также могут рассчитывать на пособия от местных властей.
Например, в Челябинской области многодетным семьям платят региональный маткапитал. В 2022 году его размер составляет 108 тыс. рублей. А буквально этой весной по инициативе губернатора Алексея Текслера южноуральские семьи начнут получать ежемесячное пособие на спецпитание для детей с непереносимостью глютена.
«Сегодня мы видим, что правительство Российской Федерации и власти нашей Челябинской области постоянно оказывают внимание социальной сфере. И губернатор Алексей Текслер, и председатель Заксобрания области Александр Лазарев не раз заявляли, что 80% бюджета области — это социальные выплаты. Южноуральцы получают региональный маткапитал, он индексируется каждый год. Мы поддерживаем матерей-одиночек. Расширили круг людей, которые могут получить субсидию на установку газового оборудования. Приняли программу поддержки молодых ученых, которая направлена на улучшение жилищных условий. Ввели выплаты на детей с непереносимостью глютена. Я уверен, что поддержка семей с детьми, да и всей социальной сферы, будет продолжена в этот непростой период, когда все в стране должны объединиться», — говорит Сергей Буяков.
В Челябинской области узаконили выплаты на детей с фенилкетонурией и целиакией.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города