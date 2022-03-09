Семьи с детьми от 8 до 16 лет получат новые выплаты от государства

На пособие могут рассчитывать те, кто имеет невысокий доход

«Считаю, что мы должны принять новое решение — установить выплаты на детей от 8 до 16 лет включительно, подчеркну, для всех семей с невысокими доходами, поддержать их»,

— сказал Путин.

«Дети растут, меняются. А это значит, что им постоянно нужна новая одежда, обувь, игрушки, учебники, книжки... Конечно, мы будем рады любой поддержке»,

— говорит мама двоих детей из Челябинска Юлия Самохвалова.

«Введение новых выплат — это своевременное и правильное решение, особенно в этот непростой период, когда многие желают нам зла. Я думаю, что уже в ближайшее время будут определены параметры новых выплат, а сами выплаты — быстро доведены до населения»,

— говорит председатель комитета по социальной политике Заксобрания Челябинской области Сергей Буяков.

«Сегодня мы видим, что правительство Российской Федерации и власти нашей Челябинской области постоянно оказывают внимание социальной сфере. И губернатор Алексей Текслер, и председатель Заксобрания области Александр Лазарев не раз заявляли, что 80% бюджета области — это социальные выплаты. Южноуральцы получают региональный маткапитал, он индексируется каждый год. Мы поддерживаем матерей-одиночек. Расширили круг людей, которые могут получить субсидию на установку газового оборудования. Приняли программу поддержки молодых ученых, которая направлена на улучшение жилищных условий. Ввели выплаты на детей с непереносимостью глютена. Я уверен, что поддержка семей с детьми, да и всей социальной сферы, будет продолжена в этот непростой период, когда все в стране должны объединиться»,

— говорит Сергей Буяков.