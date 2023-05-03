Не только макароны. Малый бизнес Челябинской области ищет ниши для производства продуктов

Алексей Кобылин — о технологичных прорывах крупных игроков в АПК и роли в нем фермеров

В Челябинской области стартовала посевная кампания. Повлияет ли будущий урожай на стоимость масла, хлеба, макарон и молока? Почему важна поддержка местных фермеров? Что в меню среднестатистической челябинской семьи представлено продуктами, произведенными в регионе? Ответы на эти и другие вопросы — в интервью с министром сельского хозяйства Челябинской области Алексеем Кобылиным.

О том, что получается производить лучше других

— Алексей Владимирович, обсудим продовольственную безопасность Челябинской области. Какой продукцией регион полностью обеспечивает себя? В каких отраслях мы сильно зависим от поставок из других регионов и стран?



— На Южном Урале мощно развита перерабатывающая промышленность. Мы занимаем лидерские позиции среди регионов России (с 1-го по 3-е место) по производству макаронных изделий, муки и круп. И не только себя ими обеспечиваем, но и поставляем в другие регионы. Также мы входим в топ-10 среди субъектов РФ по производству яиц (3-е место), мяса птицы и свинины. Благодаря модернизации и строительству новых тепличных комплексов у нас сегодня четыре крупные площадки по выращиванию тепличных овощей — томатов и огурцов, которыми также себя обеспечиваем.

Трудно считать зависимостью необходимость поставок продуктов питания из других областей, ведь мы также вывозим продукты, которые производим с профицитом. А завозим, например, сахар, потому что не выращиваем сахарную свеклу, морскую рыбу, фрукты. Например, у нас в регионе слабо развито консервное производство, но в магазине мы можем купить сегодня любую консервированную продукцию. Считаю, что нужно делать то, что получается лучше других, развивать направления, которые могут принести нашему сельскому хозяйству и пищевой промышленности серьезные бонусы. Конкуренция сейчас на рынке продуктов питания очень высока. И ей нужно соответствовать: снижать издержки, применять современные технологии, постоянно следить за качеством.





— Какие направления в последние годы особенно стали развиваться?

— В нашем агрокомплексе развиваются традиционные направления — это производство молока, зерна, мяса, рыбы. Но в каждой подотрасли есть что-то новое. Например, в производстве рыбы — у нас появились пока небольшие производства в виде рыбных цехов замкнутого цикла. В бассейнах выращивают форель, осетровых. Наши предприятия инкубируют икру для северных рек, потому что у нас чистая вода. Интенсивно развивается промышленное садоводство. Проект «Григорьевских садов» — единственный в УрФО. С 2015 года фермеры заложили 220 гектаров интенсивных садов, выращивают яблоки и груши, ягоды. В этом году заложат еще 40 гектаров. Все это с применением самых современных технологий, сортов. В прошлом году начались поставки этой продукции в торговые сети. Проект осуществляется с господдержкой.





Вообще все основные направления работают с государственной поддержкой. Даже на производство хлеба последние два года выделяется поддержка, чтобы нивелировать влияние западных санкций и избежать подорожания необходимых продуктов. Ниши в производстве продуктов питания активно ищет малый бизнес, будь то сыроварение или производство «Иван-чая».

Если говорить о масштабах всей области, за последние годы мы стали регионом, который производит в большом объеме масличные культуры — подсолнечник, рапс, лен. Это стало возможным благодаря новым сортам и технологии, которую освоили наши аграрии. Более того — это экспортная составляющая, которая позволяет больше зарабатывать и в конечном итоге вкладывать средства в развитие. Если в начале 2000-х годов площади масличных культур составляли около 20 тысяч гектаров, то теперь — 320 тысяч.

— Не задавливает ли определенное засилье крупных агрохолдингов небольшие, фермерские хозяйства? Какова сейчас доля фермеров на рынках той или иной сельхозпродукции?

— Малые формы хозяйствования успешно работают наряду с крупными сельхозорганизациями и вносят значительный вклад в производство продовольственной продукции. Сегодня в Челябинской области действует 1882 хозяйства фермеров и индивидуальных предпринимателей. В растениеводстве доля фермерских хозяйств составляет 46%. Они обрабатывают 47% областной пашни, собирают более половины областного урожая зерна, овощей и картофеля.

Они очень быстро откликаются на запросы рынка и производят качественную «нишевую» продукцию — сыры, мясные деликатесы, полуфабрикаты ручной работы, наши традиционные продукты: квашеную капусту, варенье, мед к примеру. Крупные агрохолдинги действуют не во всех территориях, и именно фермерские хозяйства являются там основными организаторами сельхозпроизводства, работодателями. Поэтому государство заинтересовано в поддержке фермеров. С прошлого года у нас появились гранты на развитие агротуризма. В 2023 году грантовая поддержка семейных ферм вырастет в три раза — до 110 млн рублей, и если раньше мы имели возможность поддержать около трех ферм, то в этом году гранты смогут получить 10 хозяйств.

А вообще фермерам доступна вся поддержка, они могут получить любой вид субсидии — будь то региональные выплаты на строительство новых объектов АПК или субсидии на производство зерна, мяса, молока. Сегодня именно фермерским хозяйствам оказываются основные преференции.

— Как АПК влияет на наш общепит? Сколь велика доля продукции производителей, которая идет именно в общепит Челябинской области?

— В регионе производятся основные продукты питания, и из соображений логистики обеспечивать этой продукцией местные предприятия общепита дешевле и проще. Конкретно долю продукции местных производителей в общепите никто не просчитывал, но можно привести несколько примеров. В фермерском хозяйстве семьи Пестриковых из Красноармейского района выращиваются овощи и картофель, которые поставляются в школы и соцучреждения района, областного центра. Другой пример — сельхозкооператив «Буренка» из Чебаркульского района. Здесь производят пельмени, вареники, котлеты, выпечку, сметану, творог — вся эта продукция реализуется не только через магазины, но и поставляется в учреждения общепита района. Или, к примеру, один из крупнейших агрохолдингов региона «Ситно» производит продукты зерновой переработки — макароны, муку, крупы, молочную, мясную продукцию, в том числе мясные деликатесы, выпекает хлеб и хлебобулочные изделия, торты, другую кондитерскую продукцию, которой обеспечивает практически весь юг области. Помимо того, что поставляет свою продукцию в другие регионы и на экспорт.

О ценах на продукты

— Начнем с зерновой продукции. Почему при колоссальном падении цен на зерно после сезона 2022 года цены на макароны, хлеб не снизились? Из чего складывается стоимость переработанной продукции и какова в ней доля расходов на производство зерна?

— Цены на зерно и на готовый продукт не совсем взаимосвязаны. Доля зерна в себестоимости одной буханки хлеба, к примеру, составляет от 10 до 20%. Все остальное — это стоимость электроэнергии, затраты на ГСМ, производство муки, выпечку хлеба, упаковку. Это касается и других продуктов из переработанного зерна.

Государство стремится регулировать цены на основные продукты, с 2021 года выплачивает субсидии производителям муки и хлеба, как раз компенсируя выросшие расходы на их производство (тарифы, ГСМ, упаковка) и сдерживая цены для покупателей.

— Каждый год южноуральцы сталкиваются с подорожанием сезонных продуктов питания: овощи — в конце зимы, молочная продукция — в начале зимы, например. Расскажите, отчего происходят такие скачки, как к ним могут подготовиться потребители или есть решения как-то избежать таких резких повышений?

— В сельскохозяйственном производстве фактор сезонности неизбежен. Мы привыкли к свежим огурцам и помидорам зимой, и если в 2008 году их областное производство составляло 8,5 тысячи тонн, то в 2022 году — уже 39 тысяч тонн. Но для их выращивания в зимний период нужно значительно увеличивать интенсивность досвечивания, т. е. в разы возрастают энергозатраты. Для животноводства весенне-летний период тоже более благоприятен, а в зимний период растут производственные затраты.

Снижают фактор сезонности современные технологии, модернизация производства. Так, картофель и полевые овощи сегодня, благодаря строительству технологичных современных овощехранилищ, мы можем качественно сохранять практически до нового полевого сезона. Для этого в области с 2020 года действует программа «капексов», которая компенсирует аграриям до 35% затрат на строительство и модернизацию объектов АПК. С помощью этой программы в 2020 году введены в строй овощные и картофельные хранилища в хозяйствах Каслинского (ООО «Золотое поле») и Аргаяшского (ЗАО «Совхоз Акбашевский») районов, в 2022 году — картофельное хранилище в фермерском хозяйстве Баходура Абдурахимова из Сосновского района.

На современных молочных фермах сезонность также снижается: здесь технологии таковы, что условия кормления, содержания и осеменения коров одинаковые в течение года, поэтому и надои равномернее. Предприятия, занимающиеся молочным животноводством, у нас также активно участвуют в программе «капексов» — это СПК «Коелгинское» им. Шундеева И. Н., Совхоз «Акбашевский», АО «Племзавод» (ТМ «Первый вкус»), ООО «Предуралье», ООО «Хлебинка», крестьянское хозяйство «Карсакбаев К. Б.».

— Повлияли ли санкции на стоимость продуктов? Заявляли ли производители, что из-за дефицита или невозможности получить импортные компоненты они вынуждены поднять цены на продукты? Какие решения нашли производители?

— Санкции не смогли затормозить развитие отечественной сельскохозяйственной отрасли, хотя и оказали определенное негативное влияние. В целом в аграрном секторе за последние годы, еще с момента начала реализации национальных проектов, а потом в результате продэмбарго 2014 года, были запущены процессы, которые и позволили достичь параметров продовольственной безопасности и заявить о себе как о сильном игроке на мировом аграрном рынке.

С начала введения санкций в 2022 году возникали отдельные вопросы, к примеру, по упаковке для молочной продукции, но все они достаточно быстро решились. Что касается вопроса обеспечения АПК сельхозтехникой, семенами и другими необходимыми средствами производства, которые завозились из-за рубежа, то нужно отметить, что и эти вопросы решаются. У нас нет никаких сомнений, что мы проведем очередную посевную кампанию в 2023 году и вырастим урожай.

Где купить продукты «Сделано на Урале»?

— Как складываются взаимоотношения местных сельхозпроизводителей и агропромышленников с крупными, в том числе федеральными торговыми сетями?

— По данным представительств федеральных сетей в Челябинской области, присутствие продукции региональных производителей достаточно высокое, а сети регионального уровня работают практически со всеми местными производителями (например SPAR, «Молния»).

Особые условия создаются и для производителей с небольшими объемами производства. Так, в торговой сети «Пятерочка» доля местных поставщиков сегодня — 28%, это высокий показатель, в отдельных регионах он составляет 18% и меньше. В магазинах «Магнит» для производителей с малым объемом производства действуют специальные условия. Прошлой осенью в магазинах «Магнит» прошли продажи красных яблок фермерского хозяйства «Григорьевские сады» из Каслинского района, они зашли в сеть и показали хорошие продажи. В гипермаркетах «Лента» доля локальных производителей-поставщиков также увеличивается. Сегодня здесь порядка 90 поставщиков из Челябинской области, доля присутствия местной продукции на полке — 35%.

— Многие агрохолдинги и даже небольшие сельхозпроизводители пытались и пытаются до сих пор наладить свои сети сбыта. Кто-то более удачен в этом, кто-то менее. Какой путь, на взгляд министра, правильный?

— Вопрос по налаживанию сбыта продукции был достаточно актуальным некоторое время назад. Сегодня же свои фирменные магазины открыты у многих компаний — «Ситно», «Чебаркульская птица», «Таврия», «Ариант» и другие. Действуют торговые точки, где можно купить продукты от фермеров и индивидуальных предпринимателей. Но сегодня этот вопрос не такой острый. Отчасти это связано с санкциями, когда на замену импортной стала более востребована продукция отечественная. Кроме того, в области отработана система по продвижению местной продукции в ретейлеры. Используются любые форматы для продвижения продукции наших аграриев. Буквально в конце марта прошло совещание сельхозтоваропроизводителей с организациями, занимающимися селекцией картофеля, в котором приняла участие и компания «Магнит», заинтересованная в поставках местного картофеля.

Земельные отношения

— Еще несколько лет назад область столкнулась с проблемой брошенных земель. Теперь на сельхозугодья опять высокий спрос. Он был вызван возросшим интересом селян к обработке земель. Какие планы на ввод в оборот земель в 2023 году? Какие территории хорошо работают в этом направлении?

— Челябинская область активно участвует в федеральной программе включения в оборот незанятых сельхозугодий. За последние пять лет доля обрабатываемой пашни выросла на 3% и также на 3% выросла посевная площадь. В этом году только за счет залежных земель планируется вовлечь в оборот 5,4 тысячи гектаров, а в целом пашню планируется нарастить на 60 тысяч гектаров, в том числе и за счет легализации личных подсобных хозяйств, многие из которых работают как фермерские.

Кроме того, Челябинская область вошла в Государственную программу эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса Российской Федерации. В 2023 году на финансирование проектов межевания и постановки на кадастровый учет в области будет направлено около шести миллионов рублей, а в 2024—2025 годах — около 46 миллионов.

В 2023 году в регионе планируется провести межевание на 900 гектарах, а на кадастровый учет поставить земельные участки общей площадью 4,6 тысячи гектаров. В дальнейшем вновь сформированные земельные участки будут передаваться в пользование аграриям для производства сельхозпродукции.

— Существует ли риск, что из-за прошлогоднего снижения цен на зерно мелкие аграрии вновь «скинут» свои пашни?

— Подготовка к посевной идет в обычном рабочем режиме. Челябинская область в Уральском федеральном округе занимает лидирующие позиции по площади пашни в обработке и посевным площадям. В этом году площадь обрабатываемых угодий, по прогнозу министерства, увеличится на 46,4 тысячи гектаров. Общая посевная площадь вырастет на 9,5 тысячи гектаров и составит 1 млн 989 тысяч гектаров. Площадь ярового сева в этом году составит 1 млн 813 тысяч гектаров — это на уровне прошлого года. Планируется значительно увеличить посевы пшеницы, в том числе твердой, а также бобовых культур. Челябинская область занимает в России второе место по площади посевов твердой пшеницы после Оренбургской области.