Семь студенческих инновационных стартапов Челябинской области получат гранты

Больше всего победителей — из ЮУрГУ

Федеральный Фонд содействия инновациям утвердил перечень победителей конкурса «Студенческий стартап» в 2024 году. Он проводится в рамках проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Среди лидеров — представители Челябинской области. Победители получат по одному миллиону рублей. Договоры с ними заключат в сентябре, сообщается на сайте фонда.

«Молодежное предпринимательство играет важную роль в обеспечении технологического суверенитета, о котором неоднократно говорил президент Владимир Путин. Уже сейчас мы видим, что порядка 70% поддержанных в рамках „Студенческого стартапа“ заявок нацелены на поиск решений по приоритетным для России направлениям. Мы знаем много примеров, когда стартап трансформировался в компании с мировым именем. Убежден, что в будущем бизнес-проекты финалистов также будут способствовать экономическому росту страны»,— отмечает заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Всего в перечне лауреатов — две тысячи человек. Гранты на инновационные проекты получат и семь южноуральских студентов. Больше всего победителей — учащиеся ЮУрГУ.

Данила Кутузов победил с проектом Videomed. Это разработка сетевого видеорегистратора для сбора, хранения и обработки видеопотока в медицинских учреждениях. Категория — «Медицина и технологии здоровьесбережения».

Дмитрий Хрюкин представил на конкурс комплект интеллектуальной системы управления тяговым электроприводом. Победа досталась в номинации «Ресурсосберегающая энергетика».

Валерия Симахина — в числе победителей в категории «Биотехнологии». Грант предоставят за проект «Фитомодули для устройства очистки воздуха панелями из мха».

Юлия Данилова получит грант за разработку системы предотвращения фронтального столкновения. Проект был представлен в номинации «Цифровые технологии».

Юрий Ефимов стал одним из лидеров в номинации «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии». Молодой человек представил на суд жюри проект создания организации по производству вспомогательного оборудования, кондукторов, приспособлений, оснастки для станков механической обработки, сварки, обработки металлов давлением.

Богдан Макаров из МГТУ имени Г. И. Носова победил с разработкой многофункционального бионического протеза — руки «Нексус-1С» с системой управления через нейрокомпьютерный интерфейс. Проект заявляли в категории «Медицина и технологии здоровьесбережения».

Павел Другов из ЮУрГАУ получит грант за блок управления микроклиматом, освещением и поливом для тепличных комплексов. Разработку представили в номинации «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии».

Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» Минобрнауки России реализует с 2022 года. Цель — раскрытие предпринимательского потенциала молодежи, поддержка талантов и развитие компетенций, профессиональный рост предпринимательских кадров в сфере высокотехнологичных бизнесов, создание комплексной экосистемы технологического предпринимательства на базе российских вузов.

В 2024 году на конкурс «Студенческий стартап» поступило 7,7 тысячи заявок по семи тематическим направлениям. Отбор проходил в несколько этапов, включая защиту в онлайн-формате. Заявки оценивали представители бизнес-сообщества, университетов и научных организаций, акселераторов. Критериями были технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность и квалификация.