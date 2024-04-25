Студенты ЮУрГУ стали победителями Всероссийского конкурса «Студенческий ТЭФИ»

Ребята завоевали статуэтку в номинации «Интернет‑проект»

В Челябинске стали известны победители десятого Всероссийского телевизионного конкурса «Студенческий ТЭФИ». Триумфаторами в номинации «Интернет-проект» стали студенты Южно-Уральского государственного университета. Члены жюри высоко оценили их проект «Это твой выбор». Корреспондент ИА «Первое областное» пообщался с ними после церемонии награждения и узнал подробности о победоносном кино.

Авторы фильма пояснили, что это интерактивное кино и зритель может делать выбор за главного героя, куда ему пойти и что сделать. Также это социальный проект. Он рассказывает о вреде наркотиков. О том, что неправильный выбор в определенный момент жизни может пустить ее полностью под откос.

«Мы снимали это все в течение одного дня, практически в одной локации. Это была квартира главного героя. Были большие паузы, потому что мы прорабатывали до хорошей концовки и плохой концовки. У нас в фильме снимались настоящие врачи, которые приезжали к главному герою, когда у него были проблемы со здоровьем из-за наркотиков, и настоящий сотрудник полиции, который арестовывал главного героя. Это была очень интересная съемка, очень крутой проект, который сильно увлек всю нашу команду»,

— рассказал один из участников проекта Матвей Шолохов.

Команда ЮУрГУ не в первый раз становится победителем конкурса «Студенческий ТЭФИ». В прошлом оператор-постановщик проектов ЮУрГУ-ТВ Даниил Рукавицын получил награду в номинации «Оператор телевизионной программы/фильма».

«На самом деле, с одной стороны, было ожидаемо, хотелось победить. С другой стороны, были мысли: „А вдруг нет?“ И сейчас такое ощущение, как будто бы я ждал и вот это свершилось»,

— отметил Матвей Шолохов.

Продюсер и гендиректор ООО «НМГ-Студия» Дмитрий Табарчук отметил, что нескольких участников конкурса уже пригласили на стажировку. Ранее в ЮУрГУ прошел мастер-класс продюсера, где он рассказал студентам, как проходили съемки сериалов «Слово пацана», «Молодежка», «Ранетки» и «Кадетство».