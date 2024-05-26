Дело молодых: почему в бизнес на Южном Урале идут вчерашние студенты

Первое областное информагентство выяснило, какие отрасли интересны начинающим предпринимателям

26 мая отмечается День российского предпринимательства. В бизнес все чаще приходят молодые. Челябинские предприниматели, открывшие свое дело в возрасте до 30 лет, рассказали ИА «Первое областное» о том, почему решили работать на себя. При этом развивать бизнес они намерены на малой родине, не желая переезжать в Москву или Питер. В нашем материале — три истории от увлеченных своей работой южноуральцев.

Калач вместо бургера

Челябинка Анастасия Козулина открыла пекарню «Горяч-Калач», главным блюдом которой сделала трдельники.

«Трдельники — закрученные особым образом булочки из сдобного теста, с разными начинками и вкусами. В целом ассортимент у нас большой — продаем мягкое мороженое, коктейли, чай, кофе, сладости. В этом году открыли точку продаж в ТРК „Космос“, в планах до конца года открыть еще две, одна из которых планируется как отдельный павильон», — говорит Анастасия Козулина, которой в этом году исполнилось 28 лет.





По ее словам, быть предпринимателем — классно, поскольку результат своей работы видишь сразу. Улыбки, восторг, благодарность — всем этим делятся покупатели.

«Когда видишь, что своим трудом сделал человека счастливее, ты радуешься вместе с ним, и сил прибавляется идти дальше, развивать свой бизнес. Есть понимание, что делаешь хорошее дело, хочется еще больше порадовать покупателя. В офисной работе мне этого не хватало», — делится Анастасия Козулина.





Совсем недавно девушка стала победителем всероссийского конкурса молодежного предпринимательства «Создай наше» и получила 1 миллион рублей на развитие бизнеса. На эти средства планируется закупить оборудование.

«С закупом сырья проблем у нас нет, используем только натуральные ингредиенты — муку, яйца, сахар, молоко и другие продукты закупаем у местных фермеров. Всегда все свежее и полезное, без вредных примесей и добавок», — говорит она.

Сегодня Анастасия серьезно нацелена на успех своего дела. В развитии бизнеса ей помогает муж.





«Челябинск — мой любимый город. Здесь живут трудолюбивые и работящие люди, которые не боятся запачкать руки у станка на заводе. Я уважаю таких людей. Да и сам город последние годы меняется к лучшему, даже в плане благоустройства. Мы, предприниматели, тоже участвуем в развитии города и региона, поскольку от качества наших услуг зависит многое», — считает Анастасия Козулина.

Ловись рыбка большая

25-летний Тимур Нигаматьянов из Кунашакского района построил свой бизнес на разведении рыбы. В аренде у него 4 водоема, куда он запускает ежегодно по 30 тысяч на гектар мальков пеляди, пелчира, карпа, окуня, белого амура.

«В рыбоводство пришел не случайно. Отец с 1995 года одним из первых в регионе начал зарыблять водоемы, я с ним с 4 лет вместе на зарыбление, вылов, охрану ездил. Развивать свой бизнес я стал еще во время учебы в агроуниверситете, где учился на трихолога. Но не закончил учебу, поскольку сложно было совмещать. Ушел с головой в свое дело», — говорит Тимур Нигаматьянов.





В 2023 году предприниматель получил грант 500 тысяч рублей на развитие дела, который направил на закуп оборудования — специальных сетей, ставней, запоров и теплой спецодежды для сотрудников, поскольку улов ведется и зимой.

«Есть проблема с обмелением водоемов: в одном из них глубина с 4 метров снизилась до 70 сантиметров. Рыба гибнет. Местные старожилы говорят, что раз в десятилетие такое бывает и нужно подождать прилива. А пока, если видим, что рыба плохо растет, то на свои военные катеры БМК навешиваем бороны и „пашем“ дно водоема, как поле. Бороны приспособили для рыбоводства сами, таких не купить. С помощью них удается поднять подкормку со дна водоема», — делится секретами бизнеса Тимур.





По его словам, от везения в рыбоводстве многое зависит: бывает, что разобьешь сети в надежде на улов, а у рыбака с удочкой рыбы больше за день.

«В этом году с братом инвестировали в проект по разведению форели, для этого закупили установку замкнутого цикла и мальков привезли из Адлера. Рядом соорудили из цемента бассейн, чтобы в дальнейшем развивать агротуризм. Поблизости к озеру Калды как раз проходит туристический маршрут»,— пояснил предприниматель.

Свежая рыба с южноуральских озер поставляется по всей стране. Спрос, по словам Тимура, последние два года сильно возрос.

«Я вырос в деревне, тут и дело свое развиваю. В Москву или за границу можно съездить отдохнуть, но не более того. Да и то скучать начинаю быстро по малой родине. Тянет сюда — на берег озера, да чтобы обязательно с удочкой», — говорит Тимур.





Перспективы эко-фермы

В Варненском районе агробизнес развивает Екатерина Лычагина, несколько лет назад сменившая офисное кресло на коровник. Начинала свое дело предприниматель с поставок фермерского молока и в город, первое время по своим знакомым.

Потом бизнес стал расти за счет увеличения спроса и расширения ассортимента. В город Екатерина сегодня привозит на продажу мясо, полуфабрикаты, дополнительно освоила сыроварение. Фермерская продукция выпускается под брендом «Катина корзинка», ее можно приобрести и в розничной сети Челябинска. Собственных точек продаж у фермера пока нет.

«Я на доставке работаю сама, вожу фермерские продукты в Челябинск за 300 километров, мне и поговорить некогда», — отмечает Екатерина.





Екатерина Лычагина сама управляет бизнесом, производит продукцию, доставляет ее до покупателей, занимается продвижением. Число постоянных покупателей растет, а значит, среди основных задач фермера — наращивание производства.

