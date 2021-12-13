С 2022 года Челябинская область откажется от бумажных больничных

К чему готовиться работодателям и пациентам

С января 2022 года медицинские учреждения Челябинской области перестанут выдавать больничные на голубых листах. Документ, подтверждающий факт болезни, отныне станет электронным. На руки можно будет получить только справку с номером цифрового больничного. Рассказываем, как это изменит жизнь пациентов и работодателей.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА

Бумажные документы хороши только одним — вы воочию видите свое право на выплаты. В остальном это сплошная морока. Человек должен получить больничный лист и донести его в целости и сохранности до бухгалтерии по месту работы.

При переходе на цифровой формат вопрос сохранности документа больше не актуален.

«Электронный больничный уже не испортить и не потерять. Даже справку, в которой указан номер больничного, можно не относить работодателю. Достаточно сообщить этот номер по телефону и ждать положенных выплат», — говорят в Челябинском региональном Фонде социального страхования.

За судьбой электронного документа можно следить через сайт «Госуслуги». На сайте отображаются все этапы движения: когда больничный открыт, когда продлен и закрыт, когда начислены выплаты и когда деньги перевели на счет человека.

Кроме того, в электронный больничный гораздо проще внести какие-то правки. А ошибки случаются довольно часто: в названии предприятия, где работает человек, и в личных данных. Получить дубликат цифрового больничного можно дистанционно.

КАКИЕ ЕСТЬ ОПАСЕНИЯ

Электронный больничный на Южном Урале тестируют не первый год. И абсолютно все государственные медицинские учреждения уже готовы к выдаче документа. Если вы лечитесь по полису ОМС, никаких заминок с получением цифрового больничного здесь не будет.

Проблемы могут возникнуть при обращении за медпомощью в частные клиники. По данным Фонда социального страхования Челябинской области, электронные документы сейчас выдают только около 35% частных медицинских организаций, имеющих лицензию на экспертизу нетрудоспособности. Чаще всего заминка связана с тем, что у клиники нет усиленной электронной подписи. Ее оформление стоит денег, а деньги в бизнесе привыкли считать.

Впрочем, подвести может и работодатель — пока не все предприятия области подключились к программе, которая позволяет вести электронный документооборот с ФСС.

Для обмена данными ФСС разработал и запустил специальную систему социального электронного документооборота (СЭДО). Этот сервис — бесплатный. Он интегрирован в бухгалтерские программы. Для подключения к нему достаточно включить нужную опцию.

ЗАЧЕМ НУЖНА БУХГАЛТЕРИЯ

Сейчас больничные «запускает» в работу бухгалтерия предприятия, где трудится человек: бухгалтеры заполняют на вас специальную форму и отправляют заявку на выплату в ФСС.

С нового года порядок изменится. ФСС будет получать информацию о больничном из поликлиники или больницы, а потом сверять данные о пациенте с его работодателем. Это ускорит начисление выплат.

Полностью отказаться от работодателя в этой схеме нельзя, так как только он знает, какую зарплату получал человек до болезни. К тому же первые три дня больничного должен оплачивать работодатель, а не ФСС.

СИДЕТЬ НА БОЛЬНИЧНОМ И РАБОТАТЬ НЕЛЬЗЯ

Есть ситуации, когда люди сидят на больничном и продолжают трудиться одновременно. Например, женщина оформляет пособие по беременности и родам (его дают уже за 70 дней до предполагаемой даты родов), но продолжает работать, пока есть силы, и получает зарплату.

«С января 2022 года получить пособие от государства можно будет лишь после того, как женщина официально оформит отпуск. Проконтролировать этот момент нам поможет электронный документооборот», — говорят в ФСС.

Нововведение также скажется и на выплате других пособий.

Так, единовременное пособие при рождении ребенка с 2022 года будут начислять по сигналу из ЗАГСа, когда родители зарегистрируют малыша. Если мама до выхода в декрет работала (данные возьмут в Пенсионном фонде), то деньги перечислят маме. Если женщина не работала, а работал отец — отцу.

Беззаявительный порядок выплат не будет работать при оформлении пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Так как это пособие может получить не только мама, но и папа, а также другой родственник малыша, ФСС будет ждать заявления от работодателя.

Напомним также, что с 1 сентября 2021 года размер больничных выплат по уходу за ребенком до 8 лет не зависит от стажа родителей и выплачивается в размере 100% от среднего заработка родителя, который оформляет больничный.

Если у вас возникли вопросы по электронным больничным, можно звонить на горячую линию Челябинского регионального отделения Фонда социального страхования РФ по телефону 8 (351) 214-20-40.