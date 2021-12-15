Два муниципалитета в Челябинской области отправили школьников на дистант

Вслед за Катав-Ивановском приостановили очное обучение в Кусинском районе

В Челябинской области с 15 по 22 декабря приостановлено очное обучение во всех школах Кусинского района. Такое решение было принято на заседании оперштаба по противодействию коронавирусу, сообщает пресс-служба районной администрации.



«Все школьники переходят на недельный дистант. Это необходимая мера, так как за последнюю неделю резко возросла заболеваемость среди учащихся школ гриппом и парагриппом, а также ОРВИ», — рассказали в пресс-службе администрации Кусинского района.

В течение недели также закрыты для посещения и учреждения дополнительного образования.

«Надеемся, принятые ограничения помогут нам снизить рост заболеваемости, чтобы новогодние праздники не были омрачены болезнями и недомоганиями», — добавили в пресс-службе администрации Кусинского района.

Напомним, с 14 декабря на дистант перешли школы Катав-Ивановска. Среди детей тоже очень много подхвативших ОРВИ.

Между тем в Челябинской области от работы отстранили более 900 непривитых сотрудников сферы образования. Речь идет о педагогах и других работниках школ, колледжей и институтов.