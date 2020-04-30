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В Челябинской области возбуждено уголовное дело о халатности при строительстве Конгресс-холла. Ущерб, причиненный бюджету, составил более семи миллионов рублей.
«По предварительным данным, в период 2018-2019 годов должностные лица ОГКУ „Челябоблинвестстрой“, выполнявшего функции технического заказчика, необоснованно произвели оплату работ, произведенных с технологическими нарушениями при строительстве здания Конгресс-холла», — сообщили в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.
В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и виновные должностные лица.