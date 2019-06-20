/ Селяне выбирают «Равис»

Кроме мяса птицы компания реализует крепких и здоровых цыплят для выращивания на дому.

Компания «Равис» (Челябинская область) наращивает обороты по продаже цыплят населению и фермерам. Если в прошлом году за весь сезон было продано 200 тысяч бройлеров, то в 2019-м году — уже более 450 тысяч (и это при том, что до конца сезона осталось еще полтора месяца).

Цыплят предприятия активно покупают потому, что они демонстрируют жизнестойкость, хорошо и быстро растут в домашних условиях.





По словам генерального директора «Рависа» Андрея Косилова, компания заботится не только о том, чтобы у покупателя на столе было качественное мясо птицы, но и реализует селянам крепких и здоровых цыплят для выращивания на дому.

Как отмечают в пресс-службе агрохолдинга, цыплята «Рависа» благополучно переносят даже далекие путешествия благодаря сильному иммунитету, что достигается за счет проведения компанией ветеринарно-профилактических мероприятий.

Помимо прочего, фермерам и селянам импонирует возможность купить у птицефабрики не только самих цыплят, но и корма для их выращивания. Каждое утро цыплята «Равис» отправляются в разные уголки региона и за его пределы — Омскую, Курганскую, Свердловскую области, Башкирию и Казахстан.





Житель Троицкого района Сергей Мигашкин покупает бройлеров «Равис» не первый год, доволен и цыплятами, и возможностью купить корм.

Пробовал в разных местах приобретать, но убедился в том, что надежней всего купить напрямую с птицефабрики. Цыплята крепкие, здоровые, их сразу видно, до дома доедут все, хоть путь и неблизкий. — поясняет Сергей Мигашкин.

Селяне выбирают цыпленка «Равис». И это говорит не только о качестве птицы, но и о доверии к компании со стороны знающего покупателя — сельского жителя.