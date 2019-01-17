/ Передовые технологии агрохолдинга «Равис» впечатлили Бориса Дубровского

Во время рабочего визита в Сосновский район посетил сразу несколько предприятий.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский в рамках рабочего визита посетил агрохолдинг «Равис» в Сосновском районе. На предприятии он изучил производство, узнал о том, как правительство может его поддержать, и даже подержал в руках живых цыплят.

Сосновский район — это то направление, куда Челябинск будет развиваться, мы видим это на практике. И подобные предприятия в муниципалитете появились не случайно, рядом огромный потребитель — город-милионник и такие производства здесь имеют успех. — подчеркнул Борис Дубровский.

Компания входит в число самых эффективных предприятий региона, Урала и России. Об этом Борису Дубровского рассказал ее генеральный директор Андрей Косилов. Кроме птицы здесь производят говядину и свинину, молоко, яйца, зерно и корма. Поскольку продукция практически сразу отправляется на прилавки магазинов, агрохолдингу удается сохранить ее свежесть и обеспечить высокое качество товаров.

Мы увеличили за прошлый год на 4 тысячи тонн производство мяса птицы. Кроме 99,5 тысяч тонн мяса птицы, мы произвели в прошлом году 1600 тонн собственной свинины, 3 тысячи тонн говядины. В нашей структуре работает шесть животноводческих предприятий, 4,5 тысячи тонн доеного стада. Мы управляем Дубровским откормочным комплексом, где находится на откорме более 8 тысяч быков. И Среднеуральской птицефабрикой, которую мы за короткий срок возродили, произвели 16 тысяч тонн мяса птицы. Короче говоря, тем, кто работает, всегда есть чем заняться. — рассказал генеральный директор компании «Равис» Андрей Косилов.

Стоит отметить, что на всероссийской выставке «Золотая осень — 2018» компания «Равис» завоевала 20 золотых медалей. Продукция агрохолдинга (более 250 наименований: от охлажденного мяса до деликатесов) поставляется по всей Челябинской области, в Свердловскую, Тюменскую, Курганскую области, а также другие регионы России.