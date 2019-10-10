В Верхнем Уфалее снова отключали воду и тепло

В этот раз ситуация коснулась лишь нескольких домов.

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Сегодня на сайте администрации Верхнеуфалейского городского округа появилось сообщение о том, что в ряде домов и учреждений произойдет временное отключение отопления и ГВС. Вызвано это было проведением необходимых работ коммунальщиками.

«10.10.2019 г. с 11:00ч. до 18:00 ч. в связи с проведением ремонтных работ на теплотрассе будет произведен останов услуг теплоснабжения: ул. Ленина 151 (Городская поликлиника), 151 „А“, 157 „А“ (МБУК ВГО „Центр искусств“), пер. Ленина 3, ул. Прямицина 33, 35, 37», — сообщал сайт администрации округа.

Работы проводило ООО «Теплосети». С 11:05 жители трех домов остались без отопления, глава Верхнеуфалейского городского округа Вера Ускова рассказала корреспонденту сайта «Первый областной», как именно обстояли дела.

«Отключены были всего три дома, а не весь Верхний Уфалей. Связано это было с тем, что на теплотрассе меняли задвижку. К 19-ти часам теплоснабжение в этих трех многоквартирных домах будет восстановлено», — заверила Вера Ускова.

Напомним, в конце сентября в Верхнем Уфалее произошла коммунальная авария: из строя вышел насос, который снабжал водой. Тогда вопросом лично заинтересовался Алексей Текслер. Она направил в город министра строительства и инфраструктуры Челябинской области Виктора Тупикина, которому поручил в кратчайшие сроки решить проблему жителей. Новый насос был установлен и запущен 26 сентября.