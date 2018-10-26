/ Сбитую на трассе рысь выходил челябинский зоозащитник

Дикую кошку хотят подружить с уже привыкшей к людям Марысей.

У рыси Марыси, которую выходил зоозащитник Карен Даллакян, появилась подруга. Дикую кошку привезли около месяца назад. Обнаружили рысь на междугородней трассе: свет фар ослепил зверя, начав метаться, дикая кошка попала под машину, так ее и заметили автомобилисты. Был оформлен акт изъятия из дикой природы, и рысь привезли к ветеринару.

Три дня мы думали, усыплять или оставлять в живых. 3 дня животное тупо лежало. На четвертый день — приняла естественную позу. Решили во время карантинных мероприятий провести процедуры, уколы, блокады, операцию, потому что был открытый перелом передней лапки. Мы наблюдаем. Хищник остается хищником, недоверие есть. Мы приходим — она рычит, но аппетит показывает хороший. Сейчас вопрос, будет ли она жить с Марысей в одном вольере. — рассказал сайту «Первый областной» зоозащитник Карен Даллакян.

По словам ветеринара, Марыся тянется к новой соседке, готовится с ней играть. Однако неизвестно, как поведет себя еще дикая кошка. Поэтому Карен Даллакян намерен поместить клетку с новой рысью в вольер к Марысе, если обе кошки не проявят агрессии, их оставят зимовать вместе.