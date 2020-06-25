Сбербанк в Челябинске выдал первые кредиты в рамках программы поддержки системообразующих предприятий

Заем можно использовать для оплаты труда, страховых взносов, аренды, коммунальных услуг.

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Челябинское отделение Сбербанка предоставляет кредиты в рамках государственной программы кредитования системообразующих предприятий на пополнение оборотных средств по льготной ставке.

В перечень системообразующих предприятий, относящихся к наиболее пострадавшим от пандемии коронавируса отраслям, вошли несколько десятков клиентов Челябинского отделения Сбербанка, в том числе из отраслей машиностроения, металлургии и легкой промышленности.

«У программы поддержки системообразующих предприятий в Челябинской области большой потенциал. Уже сейчас мы видим большой спрос на кредиты по льготной ставке со стороны предприятий из самых разных отраслей, которые нуждаются в помощи в это непростое время. Своей главной задачей сегодня мы видим максимальную поддержку экономики области. Мы надеемся, что наша помощь предприятиям Челябинска позволит им сохранить производство и рабочие места», — Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Одним из первых на Южном Урале кредит по государственной программе поддержки системообразующих предприятий получил Челябинский механический завод.

«Полученные кредитные средства будут направлены на выплату зарплаты, закупку материалов, комплектующих и другие обязательные платежи. Мы уже проходили с поддержкой Сбербанка ни один кризис. Ценим банк, как надежного партнера. Сегодня отмечу оперативность, с которой банк проделал огромный объем работы, необходимый для начала выдачи кредитов», — отметил Петр Вагин, генеральный директор ОАО «Челябинский механический завод».