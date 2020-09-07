Сбербанк в Челябинске выдал первый образовательный кредит с господдержкой по сниженной ставке 3%

Воспользоваться банковским продуктом можно без поручителей и обязательного страхования.

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Сбербанк выдал первый образовательный кредит на Южном Урале по новой программе господдержки. Улучшенными условиями воспользовалась студентка первого курса Международного института дизайна и сервиса.

Напомним, с 25 августа Сбербанк в рамках совместной работы с Министерством науки и высшего образования РФ снизил ставку по образовательному кредиту с государственной поддержкой с 8,5% до 3%. Решение принято в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19 августа 2020 года №1256 и во исполнение поручения Президента РФ от 10 июня 2020 года.

Теперь студенты вузов, имеющих государственную лицензию, могут оформить в Сбербанке кредит на образование без поручителей, обязательного страхования и залога по сниженной процентной ставке. Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс 9 месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту в размере 40% в первый год, 60% во второй и в полном объёме с третьего года.

«Наше предприятие обслуживается в Сбербанке. В рамках сотрудничества нам доступен сервис „Банк на работе“, поэтому о предложении я узнала от персонального менеджера. Получить дополнительное образование — мое давнее желание, в этом году благодаря своевременному предложению я смогла его исполнить — теперь я студентка 1-го курса Международного института дизайна и сервиса. Сумма ежемесячных выплат получилась абсолютно приемлемой, уверена, льготные условия кредита доступны для большинства студентов»,— отметила Дарья Тимофеева, клиентка Сбербанка.

Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при этом при желании можно погасить кредит досрочно. Если образовательный кредит ранее был оформлен в банке по более высокой ставке, заемщик может заключить дополнительное соглашение и перейти на льготную ставку 3%.

«Программа образовательных кредитов Сбербанка уникальна в своем роде. Сниженная ставка до 3% — значительно ниже рыночной, а возможность не выплачивать основной долг во время обучения и 9 месяцев после него — эффективное решение ʺобразовательного вопросаʺ. Увеличение льготного периода дает выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит из заработанных средств. Сегодня банк выдал первый кредит, уверен, для наших клиентов это отличная возможность получить образование, о котором мечтают, выбрав его не по принципу финансовой доступности», — подчеркнул Денис Чугунов, управляющий Челябинским отделением Сбербанка.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте банка.