Сбербанк предложил «Ниагаре» «превратить» смартфон в терминал

Теперь партнеру доступна новая бесконтактная технология приема оплаты при помощи смартфона.

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Специальное приложение TapOnPhone позволяет курьерам компании «Ниагара» использовать смартфон в качестве терминала для приема безналичной оплаты. Данное решение открывает новые возможности для владельцев бизнеса с небольшим средним чеком. Первый на Южном Урале проект по бесконтактному приему оплаты при помощи смартфона запустил Сбербанк совместно с производителем бутилированной воды «Ниагара» в Златоусте и Магнитогорске.

«Безналичная оплата товаров и услуг стала неотъемлемой частью сервиса не только в крупных и средних городах, но и в небольших населенных пунктах. В первом и втором кварталах 2020 года доля безналичных платежей в Челябинской области превысила 60% от всего денежного оборота. Сбербанк предоставляет малому бизнесу удобные и доступные технологии для развития, TapOnPhone поможет небольшим компаниям без дополнительных расходов использовать бесконтактную оплату», — объясняет управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Технология TapOnPhone позволяет сделать более доступным эквайринг для малого и микробизнеса не только из-за невысокой стоимости, но и благодаря простоте подключения и использования. В настоящий момент сервис пользуется по всей стране наибольшим спросом у предприятий фастфуда, розничных магазинов, цветочных бутиков и такси.

«Мы пользуемся эквайрингом Сбербанка с 2018 года. Клиенты все чаще предпочитают безналичный расчет. Нам важно, чтобы нашим покупателям совершать покупки было удобнее и быстрее, а сэкономленное время они смогли посвятить более значимым событиям. Сегодня сервис запущен в Златоусте и Магнитогорске, в самое ближайшее время мы тиражируем проект по всей Челябинской области», — отмечает менеджер по финансам ООО НВК «Ниагара» Надежда Кривошапко.