Сайт IKEA перестал работать с момента начала распродажи

Добавить товары в корзину невозможно

В день старта финальной распродажи сайт магазина IKEA перестал работать. Все ранее добавленные в корзину товары не отображаются, а добавить новые невозможно. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили читатели.

«Ничего не работает с самого начала распродажи. Добавить товары в корзину невозможно, сразу же выходит сообщение „Что-то пошло не так, пожалуйста, попробуйте еще раз позже“. Так еще и авторизация перестала работать за пару часов до часа „х“»,— посетовала наша читательница.

Другие пользователи пожаловались на то, что они не видят и не могут оплатить товары, которые добавили в корзину еще до начала распродажи.

«На сайте всплывает уведомление о том, что невозможно отобразить добавленные товары. Купить их, я так понимаю, уже не удастся»,— сообщил житель Челябинска.

Ранее IKEA объявила о массовой распродаже с 1 июля, но затем ретейлер перенес дату на 5 июля. Приобрести товары можно только онлайн, магазины для покупателей закрыты, предупредили в IKEA.

Напомним, шведский мебельный концерн приостановил свою работу в России и Белоруссии в начале марта после начала спецоперации на Украине.