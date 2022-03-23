Саткинская моцарелла не боится западных санкций

Жительница села Айлино производит элитные сыры в собственном подсобном хозяйстве

События 2014 года еще не успели забыться, именно тогда так популярно стало длинное слово «импортозамещение». В ответ на европейские санкции в те годы российское правительство ввело свое продовольственное эмбарго*.

Стратегически эта санкция должна была ударить по самому незащищенному слою западных предпринимателей — по фермерам и ремесленникам. Все мы помним красочные сюжеты, в которых российские бульдозеры беспощадно давят польские яблоки, американскую свинину и... французские сыры. Тогда российское продовольствие практически справилось с задачей импортозамещения. Но сыры! «Сырные санкции» надолго запомнились многим россиянам. Выяснилось, что у большинства западных гурманских лакомств в России аналогов нет.

Именно в те годы сыроварение стало возрождаться в самых разных уголках России. Примерно в это время свой первый сыр сварила и Людмила Ильина из Саткинского района. Но не для продажи — для себя, для семьи.

«Наше хозяйство расположено в Саткинском районе, в селе Айлино. 10 лет назад мы решили построить дом, завести хозяйство. Первые питомцы у нас были куры, потом кролики, свинки, утки, гуси, перепела. Много лет мы выращивали грибы — вешенку, разводили рыбу — клариевого сома. Когда завели коз, оставалось много молока, и решили сделать первый сыр, получилось очень вкусно», — рассказала нам фермер из Айлино.

Сыроварение новоиспеченную хозяйку увлекло не на шутку. Со временем то, что начиналось с нескольких батончиков сыра из козьего молока, переросло в личное подсобное хозяйство с милым названием «Окраина». Здесь живут куры, перепела, индюки, индоутки, кролики, козы, свинки, корова. Сегодня своим покупателям Людмила предлагает более 10 видов сыров из козьего и коровьего молока, мясо птицы, домашние пироги и даже сырные шоколадные конфеты.

«Ассортимент сыров большой: от мягких, полутвердых, твердых, вытяжных, с плесенью до супертвердых. Производим перепелиное яйцо, перепелиное мясо, куриное яйцо, мясо кроликов, индюков, домашнюю колбасу, сырные конфеты, творожные сырки, пироги на заказ, молочную продукцию — молоко, творог, сметану, сыры, йогурты, сливочное масло, масло гхи», — перечисляет владелица ЛПХ «Окраина».

В приготовлении товара Людмила использует в основном продукцию собственного производства. К вкусовым добавкам и усилителям не прибегает. Исключения составляют лишь некоторые ингредиенты. Так, в производство извне попал шоколад для конфет и заквасочные культуры для сыров. В основном это импортные компоненты, но хозяйка «Окраины» не боится их ухода с рынка. Говорит, всегда есть вариант заменить их российскими аналогами, просто пока не пробовала.

«Объемы производства у нас небольшие, спрос есть, но не такой большой. Мы находимся в сельской местности, до ближайшего города 35 км, доставка у нас один раз в неделю, к нам не каждый может приехать», — рассказывает Людмила.

Среди покупателей «Окраины» — жители Сатки и Саткинского района. Когда набирается достаточное количество заказов, Людмила садится в автомобиль и лично развозит продукцию, делая остановки в нескольких точках города. Если заказ большой, может доставить и на дом.

«С торговыми точками мы не работаем, только с постоянными клиентами. Время от времени появляются новые клиенты, кто-то пропадает ненадолго, потом опять возвращается», — делится фермер.

О расширении Людмила Ильина пока не думает. Работы и нагрузки хватает и с нынешним спросом. Пока среди помощников у женщины только любящий супруг, для которого это не единственный источник заработка.

«Чтобы расшириться, нужны работники — с этим огромная проблема, никто не хочет работать. Мы с мужем одни всё делаем, работаем очень много. Кроме того, муж еще работает на производстве. Я фактически одна занимаюсь переработкой. Корма, упаковка — все дорого, и, если будут проблемы со сбытом, животные останутся голодные», — говорит Людмила.

Отмечают качество продукции и покупатели «Окраины». Отзывы в группе во «ВКонтакте» «перекрикивают» один другой в благодарностях к хозяйке фермы.

«Натуральные и очень вкусные: сыр качотта, рикотта, белпер кнолле, брынза, мясо перепелов в любом виде, конечно же, перепелиные яйца и мясо кролика, теперь все это только у Вас, с магазинным рядом не стояло, спасибо за Ваш труд и натуральные продукты!» — пишет одна из постоянных клиентов Ирина Биткина.

Свое слово о производстве Людмилы сказал и глава Саткинского района Александр Глазков. Он отметил, что для сельской местности это очень яркий и показательный пример импортозамещения в период санкций.

«По вкусу сырная продукция не уступает самым дорогим и именитым сыроварням, а про качество и говорить не буду — ясно и понятно, что здесь все самое натуральное, выращенное на нашей земле на наших кормах», — пишет глава Саткинского района.

Продукцию Людмила продвигает в социальных сетях. Сейчас это страница во «ВКонтакте». Здесь женщина выкладывает не только прайсы на продукцию, но и делится с подписчиками фотографиями с подворья. Рассказывает о животных и радует постами с пышными булочками и аппетитными пирогами.

*Справка: Российское продовольственное эмбарго — запрет ввоза в Россию с 2014 года «отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению.