В Челябинской области закрывается известная сыроварня

Причинами стали удорожание сырья и затраты на маркировку

В Челябинской области о закрытии бизнеса сообщил основатель крафтовой сыроварни Amandi, расположенной в селе Архангельское Сосновского района, Игорь Волков. По его словам, одной из причин убыточности производства козьего сыра стал рост себестоимости молока на 28%, а также расходы, связанные с выполнением требований на обязательную маркировку продукции.

«Да, мы все-таки приняли решение закончить наш небольшой крафтовый бизнес по производству настоящих сыров. Вместо создания и совершенствования действительно экологичных сыров, придется убивать кучу времени, энергии и сил на все системы мониторинга Россельхознадзора, Роспотребнадзора, „Честного знака“, где штрафы до 500 тыс. рублей»,— написал на своей странице в Фейсбук Игорь Волков.

По его словам, когда вводили систему маркировки «Честный знак», сыроделам обещали, что отменят по сырам требования системы «Меркурий», но этого не произошло, и теперь сыроварам грозят двойные штрафы.

О росте затрат на обязательную маркировку сыров сообщила фермер из Чебаркульского района Дина Муратова.

«Производители понесли существенные затраты на установку оборудования по маркировке продукции, сегодня с каждого продукта мы должны отчислять за куар-коды „Честный знак“ по 50 копеек без НДС или 60 копеек с НДС. Местный молокзавод ежедневно за коды „Честный знак“ должен перечислять порядка 170 тыс. рублей. Конечно, в фермерской сыроварне сравнительно небольшие объемы выпуска продукции, но все-равно мы обязаны теперь промаркировать каждый кусочек сыра», — говорит Дина Муратова.

Как пояснили в региональном минсельхозе Челябинской области, в настоящее время предпринимателям оказывается содействие по внедрению обязательной цифровой маркировки молочной продукции на предприятиях региона. По данным на 24 ноября, на сайте национальной системы цифровой маркировки «Честный знак» в качестве участников оборота молочной продукции в Челябинской области зарегистрировано 438 организаций.

«Производители крафтовых сыров используют для своего производства сырье, которое закупают у владельцев личных подворий. Такое сырье обладает большей жирностью и больше подходит для производства элитной продукции. Средняя стоимость производства килограмма сыра, в частности, из-за использования более дорогого сырья сегодня колеблется от 1,5 до 2,5 тыс. рублей. Соответственно, ремесленные сыры с трудом конкурируют на рынке с сырами массового производства из-за своей дороговизны», — пояснили в региональном минсельхозе.

Несмотря на то, что основные расходы производителей по введению системы «Честный знак» возникли в этом году (только установка комплексного оборудования требует в среднем до 49 млн рублей), субсидии для переработчиков молока на внедрение системы цифровой идентификации молочной продукции запланированы на условиях софинансирования с федеральным бюджетом только на 2022 год.

В настоящее время в качестве мер поддержки молочной отрасли предлагается льготное кредитование от 1 до 5% годовых на срок от 1 года до 5 лет в зависимости от вида проекта по маркировке и масштабов бизнеса. Минимальный размер кредита — 5 млн рублей, но у малого и микро-бизнеса нет потребности брать такие кредиты. Сумма, которая им требуется, может составлять от 100 тыс. до 1 млн рублей, сообщили в региональном Минсельхозе. О затратах сыроваров на маркировку продукции и закуп сырья читайте подробнее на Bfm74.ru.