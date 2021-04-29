Транспортная полиция нашла в челябинском аэропорту пакет с дорогими сырами

Работник клининговой компании выбросил находку, подумав, что продукты испортились

Транспортные полицейские помогли пассажиру самолета Челябинск — Москва найти пакет с четырьмя видами французского сыра и накопительным диском. Об этом сегодня, 29 апреля, сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

45-летний житель Москвы рассказал, что во время ожидания рейса зашел в кафе, где вспомнил, что оставил пакет в зале вылета внутренних авиалиний. Он вернулся, но не нашел забытые вещи и обратился к сотрудникам транспортной полиции.

Полицейские выяснили, что присвоил пакет работник клининговой фирмы. 60-летний мужчина обратил внимание на вещи, оставленные кем-то из пассажиров в зале ожидания.

«Вместо того чтобы сообщить о находке, он забрал чужие вещи и отнес их в служебное помещение. Там он вскрыл упаковки с сыром, но, почувствовав резкий запах, решил, что их содержимое испорчено, и выбросил. Накопительный диск он вынес из здания и оставил за терминалом выезда с автопарковки», — рассказала пресс-секретарь Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте Вера Кухтина.

Устройство возвращено владельцу. Ущерб превысил 9000 рублей. Дознаватели Южно-Уральского линейного управления МВД России на транспорте возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ («Кража»).