/ Сатка вызывает творческую молодежь на баттл

Фишкой состязания станет культурное направление.

Молодежи Сатки и других южноуральских городов бросили вызов. Их приглашают к участию в баттле. Соревнование будет культурным, и на этом акцентируют внимание организаторы. Участникам предстоит показать свой талант, а не постараться найти изъяны в творчестве своего соперника по площадке.

Вы можете сразиться с оппонентом и получить обратную связь от экспертов. Суть нашего проекта в проведении куьтурных баттлов, где важно показать свои таланты, а не унизить оппонента. — рассказал сайту «Первый областной» один из организаторов Артем Зигануров.



Участникам предлагают на выбор 4 площадки: танцы, вокал, инструменты и другое творчество. Планируется, что выступления на каждой из них станут отдельным видеовыпуском, который опубликуют в Интернете.

Сейчас самое время отправить заявку. Чтобы это сделать, нужно написать сообщение ЗДЕСЬ.